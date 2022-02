Η κόρη του Ρομάν Αμπράμοβιτς, Σοφία πήρε θέση για την ρωσική εισβολή στην Ουκρανία και εξαπέλυσε πυρά εναντίον του Βλαντίμιρ Πούτιν.

Δύσκολες είναι οι ώρες που βιώνουν στην Ουκρανία μετά την εισβολή του ρωσικού στρατού. Εκατοντάδες άνθρωποι έχουν σκοτωθεί και εννέα τραυματιστεί από τον βομβαρδισμό.

Φυσικά και ο κόσμος του αθλητισμού κλονίζεται από τη στρατιωτική επίθεση που εξαπέλυσε η Ρωσία στην Ουκρανία. Πρόσφατο παράδειγμα ο «εξοστρακισμός» του Ρώσου δισεκατομμυριούχου και ιδιοκτήτη της ποδοσφαιρικής ομάδας Τσέλσι, Ρομάν Αμπράμοβιτς από την Μεγάλη Βρετανία, μιας και θεωρείται ως ένας από τους «βασικούς παράγοντες» του καθεστώτος του Βλαντιμίρ Πούτιν.

Ωστόσο, η κόρη του μεγάλου αφεντικού των «μπλε», Σοφία Αμπράμοβιτς μέσω ανάρτησης στα social media, τάχθηκε κατά του πολέμου και συγκεκριμένα εξαπέλυσε πυρά εναντίον του Βλαντίμιρ Πούτιν.

Βέβαια, η δημοσίευσή της προκάλεσε αντιδράσεις, καθώς πολλοί θεωρούν ότι η οικογένεια της είναι τόσο πλούσια λόγω των πράξεων του Πούτιν.

Ωστόσο, δεν είναι η πρώτη Ρωσίδα που μίλησε ανοιχτά ενάντια στις ενέργειες της χώρας της και ο επιθετικός της Ντιναμό Μόσχας, Φέντορ Σμόλοφ, έγινε ο πρώτος Ρώσος ποδοσφαιριστής που είπε δημόσια «όχι» στον πόλεμο.

«Ο Πούτιν θέλει πόλεμο με την Ουκρανία. Το μεγαλύτερο και πιο επιτυχημένο ψέμα της προπαγάνδας του Κρεμλίνου είναι ότι οι περισσότεροι Ρώσοι τάσσονται με τον Πούτιν», αναφέρει χαρακτηριστικά στη δημοσίευσή της στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, η Σοφία Αμπράμοβιτς

Sofia Abramovich, the daughter of Chelsea owner Roman Abramovich, hits out on Instagram at "Kremlin propaganda" that claims "most Russians stand with Putin" over his decision to wage war on Ukraine. pic.twitter.com/PYOiVn1g5D