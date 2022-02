Την συμβουλή του Γιούργκεν Κλοπ άκουσαν οι άνθρωποι της Λίβερπουλ και αποφάσισαν να προσφέρουν νέο συμβόλαιο συνεργασίας στον Τζέιμς Μίλνερ.

Στα 36 του πλέον ο Άγγλος μέσος, ο οποίος αγωνίζεται στο «Άνφιλντ» από του 2015, έχοντας 119 συμμετοχές και 19 γκολ συνεχίζει κι αποτελεί έναν από τους βασικούς πρωταγωνιστές στην Λίβερπουλ.

Γι' αυτό και ο Γιούργκεν Κλοπ πριν από μερικές ημέρες αποθέωσε τον Τζέιμς Μίλνερ, ζητώντας παράλληλα από την διοίκηση να ανανεώσουν το συμβόλαιο του έμπειρου μέσου, το οποίο ολοκληρώνεται το προσεχές καλοκαίρι. Ο Γερμανός τεχνικός ποντάρει πάντα στην εμπειρία του, στο γεγονός πως μπορεί να βοηθήσει σε πολλές θέσεις στο γήπεδο αλλά και στην πολυτέλεια να έχει έναν τέτοιο παίκτη στα αποδυτήρια της ομάδας του.

Η διοίκηση της Λίβερπουλ άκουσε την επιθυμία του Κλοπ και αποφάσισε να επεκτείνει τη συνεργασία της με τον Τζέιμς Μίλνερ για ένα ακόμη χρόνο. Πλέον το μπαλάκι βρίσκεται στον 36χρονο άσος, του οποίου η επιθυμία δεν είναι άλλη από το να συνεχίσει να υπερασπίζεται τη φανέλα της Λίβερπουλ.

Liverpool offered James Milner a one-year contract extension. Talks are now underway, as Jurgen Klöpp wants Milner to be part of the team also next season. 🔴📑 #LFC



Talks will continue in the coming days/weeks - it’s up to Milner now. pic.twitter.com/bUXac9UpAz