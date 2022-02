Τι κι αν διανύει το 36ο έτος της ηλικίας του; Ο Γιούργκεν Κλοπ βλέπει στο πρόσωπο του Τζέιμς Μίλνερ μια ηγετική μορφή στα αποδυτήρια της Λίβερπουλ και γι' αυτό ζήτησε από τους ιθύνοντες του συλλόγου την ανανέωση του συμβολαίου του.

Ο Τζέιμς Μίλνερ βάζει τα γυαλιά σε πολλούς και κυρίως στους πιο νεαρούς ποδοσφαιριστές! Στα 36 του πλέον ο υπαρχηγός της Λίβερπουλ μετράει τη φετινή σεζόν 23 συμμετοχές και αποδεικνύει πόσο πολύτιμος είναι για τους «Reds», τόσο εντός αγωνιστικού χώρου όσο και στα αποδυτήρια.

Αλλωστε και ο προπονητής του, Γιούργκεν Κλοπ σε πρόσφατες δηλώσεις του αποθέωσε τον έμπειρο Άγγλο διεθνή μέσο, ζητώντας παράλληλα από την διοίκηση, σύμφωνα με την «Daily Mail», να του ανανεώσει το συμβόλαιο, το οποίο ολοκληρώνεται το προσεχές καλοκαίρι.

«Θα γίνουν συζητήσεις με τον Μίλνερ. Θα δούμε. Δεν υπάρχει καμία πιθανότητα να αποσυρθεί την επόμενη χρονιά. Θέλει να συνεχίσει να παίζει. Το καταλαβαίνω. Η ζωή μετά το ποδόσφαιρο είναι πολύ μεγαλύτερη από την καριέρα σου, επομένως είναι λογικό να παρατείνεις το παιχνίδι όσο περισσότερο μπορείς», τόνισε χαρακτηριστικά ο Κλοπ για τον Τζέιμς Μίλνερ ο οποίος το καλοκαίρι θα συμπληρώσει 20 χρόνια ως παίκτης της Premier League, από όταν ξεκίνησε το 2002 στη Λιντς.

Με την Λίβερπουλ μέχρι στιγμής μετράει 273 συμμετοχές, έχοντας απολογισμό 26 γκολ και 44 ασίστ.

"He loves what he's doing, he will play football next year, definitely"



🔜 Jurgen Klopp on James Milner's future and contract situation pic.twitter.com/Ke9u8GxMbQ