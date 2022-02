O Κρίστιαν Έρικσεν έκανε το ανεπίσημο ντεμπούτο του με τη φανέλα της Μπρέντφορντ, καθώς πήρε χρόνο συμμετοχής στο φιλικό με την ερασιτεχνική Σαουθέντ Γιουνάιτεντ.

Το καλύτερο δώρο γενεθλίων πήρε σήμερα (14/2) ο εορτάζοντας, Κρίστιαν Έρικσεν. Ο 30χρονος χαφ οκτώ μήνες μετά την ανακοπή καρδιάς που υπέστη στον αγώνα την Δανίας με τη Φινλανδία για το Euro 2020, αγωνίστηκε για λογαριασμό της νέας του ομάδας, της Μπρέντφορντ, στην οποία παρουσιάστηκε πριν την έναρξη του εντός έδρας αγώνα με την Κρίσταλ Πάλας, «ενώνοντας» τους οπαδούς των δυο ομάδων.

Η Μπρέντφορντ αντιμετώπισε σε φιλικό προπονητικού χαρακτήρα της ερασιτεχνικής Σαουθέντ Γιουνάιτεντ με τον Δανό μεσοεπιθετικό να φοράει για πρώτη φορά τη φανέλα της νέας του ομάδας, να αγωνίζεται για μία ώρα και να «σερβίρει» Τζον Ντασίλβα ένα από τα τρία γκολ που πέτυχε!

⚽⚽⚽ @joshdasilva_



📄 Today's Match Report as @ChrisEriksen8 made his return to action ➡ https://t.co/tA0pQMg7KR#BrentfordFC pic.twitter.com/UOvXt1n6GZ