Ακόμη μία σπουδαία εμφάνιση από τον Ζοσέ Σα, ο οποίος χάρη στις σωτήριες επεμβάσεις του, χάρισε στην ομάδα του τη νίκη απέναντι στην Τότεναμ.

Συνεχίζει τις εντυπωσιακές εμφανίσεις στο Νησί, ο πρώην γκολκίπερ του Ολυμπιακού. Αυτή τη φορά στον αγώνα με την Τότεναμ (0-2), ο Ζοσέ Σα ήταν ο μεγάλος πρωταγωνιστής της ομάδας του καθώς συνέβαλε τα μέγιστα ώστε η Γουλβς να φτάσει στην κατάκτηση των τριών βαθμών.

Συγκεκριμένα, ο Πορτογάλος κίπερ πραγματοποίησε έξι επεμβάσεις, με τις οποίες έδωσε στους «λύκους» ένα πάρα πολύ σημαντικό «τρίποντο». Διατήρησε ανέπαφη την εστία του και με αυτόν τον τρόπο έγραψε το ένατο του clean sheet μέσα στη σεζόν στην Premier League, μένοντας πλέον πίσω μόνο από τους Έμερσον, Άλισον και Ράμσντεϊλ.

Το εντυπωσιακότερο όλων είναι ότι κανένας τερματοφύλακας στην Premier Leageu, δεν έχει περισσότερα εκτός έδρας clean sheet. Ετσι, έφτασε το Νο.6 με το clean sheet στο Λονδίνο απέναντι στην Τότεναμ κι ανέβηκε στην κορυφή της σχετικής κατηγορίας.

🔥 José Sá this season… 🧤 76 Saves ✅ 8 Clean sheets 🧹 23 Sweeper clearances 🏔 23 High claims 👊 13 Punches 🅰️ 1 Assist ✍️ A reminder he only cost @Wolves £6.5 Million... 👏 One of the 𝘀𝗶𝗴𝗻𝗶𝗻𝗴𝘀 𝗼𝗳 𝘁𝗵𝗲 𝘀𝗲𝗮𝘀𝗼𝗻! pic.twitter.com/562iR5zuQC

No goalkeeper has kept more clean sheets away from home in the Premier League this season than José Sá (6).



The last two have come at Old Trafford and the Tottenham Hotspur stadium. 👏 pic.twitter.com/ZaOmB33hEf