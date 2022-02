Έχοντας πετύχει το μοναδικό γκολ της αναμέτρησης στο Turf Moor και όντας ο απόλυτος πρωταγωνιστής, ο Φαμπίνιο είχε και τις ενστάσεις του όταν άκουσε από ρεπόρτερ να του λέει για τις ευκαιρίες της Μπέρνλι.

Ο Βραζιλιάνος χαφ σκόραρε για 5η φορά μέσα στο 2022 και αυτή τη φορά ήταν και λυτρωτικό το γκολ που πέτυχε για τη Λίβερπουλ απέναντι στην Μπέρνλι το μεσημέρι της Κυριακής.

Λίγο μετά το τέλος του ματς και μιλώντας στην κάμερα για όσα συνέβησαν στον αγωνιστικό χώρο, ο έμπειρος χαφ άκουσε από τον ρεπόρτερ να του αναφέρει πως οι «clarets» έκαναν αρκετές ευκαιρίες μπροστά από την εστία του Άλισον.

«Αλήθεια;» αναρωτήθηκε κι έκανε μια γκριμάτσα που αυτομάτως... έγινε viral.

Fabinho not impressed with the reporter suggesting Burnley had some chances today 🤣 pic.twitter.com/55qcg5Tduz