Παραδομένοι στη μοίρα τους εμφανίζονται στη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, με τον Νταβίντ Ντε Χέα να μην μπορεί να εξηγήσει τι φταίει για το αγωνιστικό τέλμα της ομάδας και να ρίχνει την ευθύνη σε... κατάρες.

Τα σκαμπανεβάσματα συνεχίζονται για την Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, με την τελευταία γκέλα απέναντι στη Μπέρνλι να ρίχνει τους Κόκκινους Διάβολους από την πρώτη πεντάδα και να τους περιορίζει στην 6η θέση της βαθμολογίας της Premier League.

Παρά την αλλαγή προπονητή και CEO μεσούσης της σεζόν, ο σύλλογος του Μάντσεστερ αδυνατεί να βρει τη λύση στον γρίφο και να μπει οριστικά σε νικηφόρα τροχιά, κάτι που φαίνεται πως έχει προβληματίσει έντονα τα αποδυτήρια του «Όλντ Τράφορντ».

Σύμφωνα μάλιστα με τον Νταβίντ Ντε Χέα, στο Μάντσεστερ πλέον νιώθουν πως έχει πέσει... κατάρα που δεν τους αφήνει να σηκώσουν κεφάλι, αφού δεν μπορούν να εξηγήσουν διαφορετικά το αγωνιστικό τέλμα της ομάδας.

«Νομίζω ότι κάποιος μας έχει καταραστεί ή κάτι κάτι τέτοιο. Η αλήθεια είναι ότι δεν ξέρω τι γίνεται, πραγματικά δεν ξέρω. Πολλοί με ρωτούν συχνά και το συζητάμε με τους συμπαίκτες μου, αλλά το μόνο που λέμε είναι ''δεν ξέρουμε τι συμβαίνει''» ήταν τα λόγια του Ισπανού γκολκίπερ.

David de Gea: "I think someone has put a curse on us or something. The truth is I don't know what's going on, I really don't. People always ask me and we talk about it as team-mates and we just say 'we don't know what's happening" pic.twitter.com/qM0fcET8JJ