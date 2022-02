Ο Ντένις Ζακάρια και ο Χουλιάν Άλβαρες προτάθηκαν στη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, η οποία, όμως, δεν θέλησε να κάνει κίνηση αφού αλλάζει προπονητή το καλοκαίρι κι έτσι τους είδε να καταλήγουν σε Γιουβέντους και Μάντσεστερ Σίτι!

Η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ παρέμεινε ανενεργή στο χειμερινό μεταγραφικό παζάρι, παραχωρώντας μόνο τους Φαν Ντε Μπέεκ και Ντιαλό με μορφή δανεισμού. Παρ' όλα αυτά, προτάσεις για κινήσεις ενίσχυσης υπήρξαν και μάλιστα, με παίκτες που όχι απλά απασχόλησαν τον τελευταίο μήνα, αλλά μπήκαν και στην κατηγορία των κορυφαίων χειμερινών αποκτημάτων της σεζόν.

Όπως αναφέρει ο δημοσιογράφος του Sky Sports, Φαμπρίτσιο Ρομάνο, πρόκειται για τον Ντένις Ζακάρια που αποφάσισε να μην ανανεώσει στη Γκλάντμπαχ, τον Χουλιάν Άλβαρες της Ρίβερ Πλέιτ, όπως και τον Γάλλο μέσο της Μαρσέιγ, Μπουμπακάρ Καμαρά. Δύο εξέχουσες περιπτώσεις για τα χαφ, μια θέση στην οποία «πονάει» η Γιουνάιτεντ εδώ και καιρό και έναν ανερχόμενο φορ με 36 γκολ στην Αργεντινή μόλις στα 22 του. Ωστόσο, ο αγγλικός σύλλογος είχε πάρει την απόφασή του μην προχωρήσει σε καμία μεταγραφή, με το βλέμμα στο ερχόμενο καλοκαίρι όποτε ο Ραλφ Ράνγκνικ αναμενεται να παραδώσει τη σκυτάλη στον επόμενο μόνιμο τεχνικό!

Τελικά, ο Ζακάρια κατέληξε στη Γιουβέντους αντί μόλις 5+3 εκατομμυρίων ευρώ, αποτελώντας μια από τις πιο σημαντικές μεταγραφές της χειμερινής περιόδου, ενώ ο Αργεντινός φορ θα μετακομίσει το καλοκαίρι στο Μάντσεστερ, αλλά για λογαριασμό της Σίτι που τον υπέγραψε ως το 2027 και τον άφησε δανεικό μέχρι το τέλος της φετινής περιόδου στη Ρίβερ Πλέιτ! Μόνο ο Καμαρά παρέμεινε στους Μαρσεγιέζους, όμως, το καλοκαίρι ο ανταγωνισμός για την περίπτωσή του θα ειναι προφανώς αυξημένος.

Manchester United were offered the chance to sign Boubacar Kamara, after Denis Zakaria and Julián Álvarez - turned down because of new manager plans in the summer.



Buy options not included in Donny and Martial deal for the same reason.



