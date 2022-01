Ο Χούλιαν Άλβαρεζ ανήκει και επίσημα πλέον στην Μάντσεστερ Σίτι, όμως, θα παραμείνει δανεικός μέχρι το καλοκαίρι στη Ρίβερ Πλέιτ προτού πάρει το αεροπλάνο για την Αγγλία.

Ο νεαρός επιθετικός είχε κλείσει εδώ και μερικές μέρες στους «πολίτες» και απλά ήταν δεδομένο ότι η μεταγραφή θα είχε ισχύ από το καλοκαίρι κι όχι από τον Ιανουάριο του 2022.

Ναι μεν ο παίκτης είναι μέλος των «γαλάζιων» του Μάντσεστερ, ωστόσο, θα παραμείνει δανεικός στη Ρίβερ Πλέιτ, από την οποία θα μετακομίσει στην Αγγλία ενόψει της επόμενης σεζόν.

Το κόστος της μεταγραφής ανέρχεται στα 14 εκατ.λίρες...

We are delighted to confirm that we have completed the signing of Julian Alvarez from River Plate ✍️



⬇️ DETAILS ⬇️