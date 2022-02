Λίγες μόλις μέρες μετά την απελευθέρωσή του Μπεντζαμέν Μεντί, με εγγύηση, ήρθε να προστεθεί ακόμα μια καταγγελία στο «βαρύ» κατηγορητήριο του.

Στο δικαστήριο του Τσέστερ βρέθηκε το πρωί της Τετάρτης (2/2) ο Μπεντζαμέν Μεντί, καθώς τίθεται αντιμέτωπος με νέα καταγγελία για σεξουαλικό έγκλημα! Πιο συγκεκριμένα μια κοπέλα κατήγγειλε τον ακραίο αμυντικό της Μάντσεστερ Σίτι για απόπειρα βιασμού.

Η νέα καταγγελία έρχεται να προστεθεί στις επτά για βιασμό και στη μία για σεξουαλική επίθεση, φτάνοντας συνολικά τις εννέα καταγγελίες από έξι γυναίκες, για τις οποίες είχε προφυλακιστεί για περίπου πέντε μήνες, με τη δικάσιμο για τη νέα του υπόθεση να ορίζεται στις 25 Ιουλίου. Θυμίζουμε πως ο Μεντί αφέθηκε ελεύθερος με εγγύηση στις 7 Ιανουαρίου και θα επιστρέψει ενώπιον του δικαστηρίου στις 11 Μαρτίου για περαιτέρω ακρόαση.

Benjamin Mendy now faces nine charges in all, including seven counts of rape involving six alleged victims.