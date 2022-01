Με ανακοίνωσή της η Nike ξεκαθάρισε ότι διακόπτει μέχρι νεωτέρας τη χορηγική της συνεργασία με τον Μέισον Γκρίνγουντ, ο οποίος συνελήφθη μετά την καταγγελία της συντρόφου του για βιασμό και ξυλοδαρμό.

Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις μετά τη τη διαρροή του οπτικοακουστικού υλικού που μαρτυρά την κακοποίηση της Χάριετ Ρόμπσον από τον Μέισον Γκρίνγουντ. Μία ημέρα μετά τη σύλληψη του στράικερ της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ ως υπόπτου για βιασμό και ξυλοδαρμό της συντρόφου του και την επ' αόριστον αποβολή του από τις υποχρεώσεις της ομάδας, σειρά πήρε η Nike, η οποία έσπευσε να διαχωρίσει τη θέση της από τον 20χρονο παίκτη, διακόπτωντας μέχρι νεωτέρας τη χορηγική τους συνεργασία.

Με ανακοίνωσή της, η εταιρεία-κολοσσός της αθλητικής ένδυσης και υπόδυσης εξέφρασε την ανησυχία της για τις σοκαριστικές καταγγελίες που αποδίδονται στο όνομα του συνεργαζόμενου αθλητή τους και ως εκ τούτου αναστέλλουν το μεταξύ τους deal για όσο τουλάχιστον διαρκούν οι έρευνες της Αστυνομίας.

Υπενθυμίζεται ότι ο Γκρίνγουντ διανυκτέρευσε στο κρατητήριο, καθώς οι Αρχές εξετάζουν εξονυχιστικά την υπόθεση και παρέτειναν την ανακριτική διαδικασία.

Nike statement: "We have suspended our relationship with Mason Greenwood. We are deeply concerned by the disturbing allegations and will continue to closely monitor the situation." pic.twitter.com/ctp85UJrcr