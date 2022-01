Ο Ματ Τέρνερ μπορεί να προετοιμάζεται για την ζωή στο Λονδίνο από το προσεχές καλοκαίρι, αφού, έχει επέλθει απόλυτη συμφωνία για τη μετακίνησή του στην Άρσεναλ!

Ο κατά τα λεγόμενα κορυφαίος τερματοφύλακας αυτή τη στιγμή στο MLS και φυσικά μέλος της εθνικής ομάδας των ΗΠΑ, ενημερώθηκε για την οριστική συμφωνία των «κανονιέρηδων» με την New England Revolution ενόψει καλοκαιριού.

Ο Τέρνερ ήθελε να μετακομίσει από τώρα στην Αγγλία και το ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο, όμως, η ομάδα του κατάφερε να τον κρατήσει για το πρώτο μισό του έτους και θα του επιτρέψει να ζήσει το όνειρο από την επόμενη σεζόν στην γηραιά ήπειρο.

Χαρακτηρίζεται ως ο κορυφαίος πορτιέρε αυτή τη στιγμή στο MLS, ενώ, τα ξημερώματα έπαιξε στη νίκη (1-0) των ΗΠΑ απέναντι στο Ελ Σαλβαδόρ και αμέσως μετά υπέγραψε αυτόγραφο σε φανέλα της νέας του ομάδας που κρατούσε ένας οπαδός!

Αξίζει να σημειωθεί πως το deal της μετακίνησής του στους «κανονιέρηδες» έκλεισε στα 7+3 εκατομμύρια ευρώ.

