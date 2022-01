Η Παρί Σεν Ζερμέν «ψάχνεται» για την ενίσχυση της στη μεσαία γραμμή και σε αυτό το πλαίσιο βρίσκεται σε συζητήσεις με την Τότεναμ για την απόκτηση του Τανγκί Εντομπελέ.

Η Παρί Σεν Ζερμέν κινείται στη μεταγραφική αγορά του Ιανουαρίου για την απόκτηση ενός μέσου, έχοντας ξεχωρίσει και προχωρήσει την περίπτωση του Τανγκί Εντομπελέ της Τότεναμ.Οι Παριζιάνοι βρίσκονται σε ανοιχτή γραμμή με τα «Σπιρούνια» με τα δυο κλαμπ να ψάχνουν τη «φόρμουλα» για την επίτευξη της συμφωνίας, ενώ από την πλευρά του ο ποδοσφαιριστής επιθυμεί την επιστροφή του στη Ligue 1 για λογαριασμό της Παρί.

Τη δεδομένη στιγμή το πιο πιθανό μοιάζει ο δανεισμός του 25χρονου χαφ από τους Λονδρέζους με οψιόν αγοράς, ενώ υπάρχει και το ενδεχόμενο έμψυχου ανταλλάγματος, εάν βρεθεί η κατάλληλη περίπτωση ποδοσφαιριστής από το ρόστερ των Γάλλων. Ο Εντομπελέ δεσμεύεται με συμβόλαιο με την Τότεναμ μέχρι το 2025 και φέτος μετράει 16 συμμετοχές με δυο γκολ και μια ασίστ, σε συνολικά 886 αγωνιστικά λεπτά.

Talks ongoing between Tottenham and Paris Saint-Germain for Tanguy Ndombele - confirmed. Player keen on the move, clubs in direct contact as per @JackPittBrooke . 🇫🇷 #PSG Negotiations in progress for loan move, PSG could include a buy option. Salary coverage now discussed. #THFC pic.twitter.com/Acfa8lJ3cR

Breaking | Talks on between PSG & Tottenham Hotspur over the loan with option to buy of Tanguy Ndombele - clubs also discussing a possible player exchange, but having difficulty finding a Les Parisiens player that fits, according to RMC. More follows.