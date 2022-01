Μετά την επίσκεψη στο «Ολντ Τράφορντ», ο Στίβεν Τζέραρντ αντιμετώπισε στα ίσα τις αποδοκιμασίες και στο «Γκούντισον Παρκ» και αυτή τη φορά έβγαλε και τη γλώσσα του προς τους οπαδούς της Έβερτον!

Ο Στίβεν Τζέραρντ επέστρεψε ως προπονητής στην Αγγλία για χάρη της Άστον Βίλα και ολοκλήρωσε πλέον τις ιδιαίτερες επισκέψεις στα γήπεδα-σταθμούς της καριέρας του. Πρώτα στο «Άνφιλντ» της αγαπημένης του Λίβερπουλ, έπειτα στο άντρο της «μισητής», Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ και τελευταία στο «Γκούντισον Παρκ» της τοπικής αντιπάλου Έβερτον, όπου αναδείχθηκε νικητής. Και σε κάθε εχθρική ατμόσφαιρα που αντιμετωπίζει, αποδεικνύει ότι δεν διστάζει να ανταποδώσει με τον τρόπο του και να «πικάρει» τους αντίπαλους οπαδούς.

Έπειτα από το «παγωμένο» βλέμμα προς τους οπαδούς στο «Ολντ Τράφορντ», την ώρα που μασούσε... τσίχλα σε χαλαρό στυλ, ο Άγγλος τεχνικός αποχώρησε στο ημίχρονο προς τα αποδυτήρια με ένα... κυνικό μειδίαμα ζωγραφισμένο στο πρόσωπό του και «ξαναχτύπησε» στο τέλος του ματς, βγάζοντας γλώσσα προς τους φίλους των Τόφιζ! Μάλιστα, όπως φαίνεται και από το σχετικό βίντεο, απάντησε και στα... γαλλικά που άκουσε σε βάρος του.

Steven Gerrard sticking his tongue out at the Everton fans is the type of shithousery we can all get behind. pic.twitter.com/8MhQDt5uu6