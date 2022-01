Βέρνερ: «Δεν ξέρω γιατί οι οπαδοί της Τσέλσι με στηρίζουν τόσο ενώ χάνω ευκαιρίες»

Ο Τίμο Βέρνερ παραδέχθηκε ότι δεν καταλαβαίνει πώς συνεχίζουν να τον στηρίζουν οι φίλοι της Τσέλσι, μετά από τόσες χαμένες ευκαιρίες που έχει σπαταλήσει.

Η Τσέλσι έχασε πολύτιμο έδαφος στην κούρσα για την κατάκτηση του πρωταθλήματος, μετά τη νέα γκέλα της με την Μπράιτον (1-1). Πλέον είναι στο -12 από την πρωτοπόρο Μάντσεστερ Σίτι, η οποία συνεχίζει δίχως φρένα την ξέφρενη πορεία της.

Ο Τίμο Βέρνερ πέρασε ως αλλαγή στο ματς με τους «γλάρους», ωστόσο δεν μπόρεσε να βοηθήσει τους «μπλε» στο σκοράρισμα. Ετσι, έμεινε γι' ακόμη ένα παιχνίδι χωρίς γκολ. Συνολικά μετράει 18 τέρματα και 17 ασίστ σε 71 συμμετοχές με τους Λονδρέζους. Σαφέστατα, ο απολογισμός του θεωρείται φτωχός για τις επιδόσεις που είχε στο γερμανικό πρωτάθλημα, όταν αγωνιζόταν με την Λειψία.

Εως τώρα έχει βρει μόλις έξι φορές τον δρόμο προς τα αντίπαλα δίχτυα, έχοντας και δύο ασίστ σε 19 αναμετρήσεις που έχει αγωνιστεί. Παρά τις χαμένες ευκαιρίες που του έχουν παρουσιαστεί, οι φίλοι της Τσέλσι συνεχίζουν να βρίσκονται στο πλευρό του και να τον στηρίζουν.

Γεγονός που έχει εκπλήξει ευχάριστα τον Γερμανό επιθετικό, ο οποίος σε πρόσφατη συνέντευξή του, παραδέχθηκε ότι δεν καταλαβαίνει πώς συνεχίζουν να τον στηρίζουν μετά από τόσες χαμένες ευκαιρίες.

«Μερικές φορές δεν ξέρω γιατί με υποστηρίζουν τόσο πολύ. Είμαι επιθετικός και θέλω να σκοράρω αλλά χάνω ευκαιρίες. Είναι πολύ διασκεδαστικό να παίζω μπροστά στους οπαδούς της Τσέλσι και όσο με στηρίζουν όπως το κάνουν, γίνομαι πιο δυνατός όταν χάνω ευκαιρίες ή έχω δύσκολες στιγμές. Προσπαθώ να δίνω τον καλύτερό μου εαυτό σε κάθε παιχνίδι. Να δίνω το 100% για να κάνω την ομάδα χαρούμενη» ανέφερε χαρακτηριστικά στο Sky Sports.

