Πρόταση στον Ζοσέ Μουρίνιο για την ανάληψη της τεχνικής ηγεσίας φέρεται να κατέθεσε η Έβερτον, όμως η απάντηση του Πορτογάλου ήταν αρνητική.

Μπορεί η Έβερτον να ανακοίνωσε τον Ντάνκαν Φέργκιουσον ως αντικαταστάτη του Ράφα Μπενίτεθ, όμως στο σύλλογο συνεχίζουν να εξετάζουν ονόματα που θα πληρούν όλα τα κριτήρια για να θεωρηθούν ως μόνιμη λύση για πάγκο της ομάδας.

Και η αλήθεια είναι πως τα Ζαχαρωτά είχαν σχέδια... μεγαλόπνοα. Όπως αποκαλύπτει η έγκυρη «Telegraph», η διοίκηση της ομάδας ήρθε σε επαφή με τον Ζοσέ Μουρίνιο προκείμενου να αναλάβει την διάδοχη κατάσταση στην τεχνική ηγεσία, όμως η απάντηση που έλαβε από τον Πορτογάλο δεν ήταν η ιδανική.

Τουναντίον, ο 58χρονος απέρριψε χωρίς δεύτερη σκέψη την πρόταση των Toffees, ξεκαθαρίζοντας παράλληλα πως δεν πρόκειται να εγκαταλείψει τη Ρόμα με μόλις έξι μήνες παρουσίας στο τιμόνι.

Πλέον ο σύλλογος του Μέρσεϊσαϊντ αναγκάζεται να στρέψει την προσοχή του στις εναλλακτικές επιλογές, με τα βρετανικά Μέσα να υποστηρίζουν πως υπάρχει... ντέρμπι Λάμπαρντ - Ρούνεϊ για την ανάληψη της τεχνικής ηγεσίας.

