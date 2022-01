Η Εβερτον βρίσκεται σε συζητήσεις τόσο με τον Φρανκ Λάμπαρντ όσο και με τον προπονητή της Ντέρμπι, Γουέιν Ρούνεϊ για την ανάληψη της τεχνικής ηγεσίας.

Σε αναζήτηση προπονητή βρίσκονται τα «ζαχαρωτά» μετά το «διαζύγιο» με τον Ράφαελ Μπενίτεθ, ο οποίος φρόντισε να ρίξει τα πυρά του εναντίον της διοίκησης της Έβερτον,

Η ομάδα βρίσκεται κολλημένη στην 16η θέση στη βαθμολογία της Premier League και οι ιθύνοντες του συλλόγου αναζητούν μια δυνατή περίπτωση προπονητή που μπορεί να την ανεβάσει στην κατάταξη να «χτίσει» για την επόμενη σεζόν. Ηδη πάντως, Ζοσέ Μουρίνιο και Ρομπέρτον Μαρτίνεθ απάντησαν αρνητικά στον ιδιοκτήτη του συλλόγου, Φαράντ Μοσίρι για το ενδεχόμενο ανάληψης της τεχνικής ηγεσίας.

Γι' αυτό και η Έβερτον στρέφεται πλέον σε άλλες περιπτώσεις, όπως αυτή του Φρανκ Λάμπαρντ και τον Γουέιν Ρούνεϊ. Ο άλλοτε τεχνικός της Τσέλσι, παραμένει άνεργος περιμένοντας την κατάλληλη ευκαιρία που θα του παρουσιαστεί για να επιστρέψει στους πάγκους. Από την άλλη, ο Ρούνεϊ βρίσκεται στην τεχνική ηγεσία της Ντέρμπι στη Championship, η οποία αντιμετωπίζει πολλά οικονομικά προβλήματα και αποτελεί το φαβορί για υποβιβασμό.

