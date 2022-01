Η Έβερτον ανακοίνωσε την προαγωγή του Ντάνκαν Φέργκιουσον σε υπηρεσιακό πρώτο προπονητή, ενώ η ανακοίνωση τονίζει ότι η απόφαση για τον επόμενο μόνιμο τεχνικό της ομάδας θα ληφθεί εν ευθέτω χρόνο.

Η Έβερτον αποφάσισε να χρίσει με κάθε επισημότητα πρώτο προπονητή της ομάδας τον, μέχρι πρότινος μέλος του τεχνικού επιτελείου, Ντάνκαν Φέργκιουσον.

Μετά την άρνηση των Μουρίνιο και Μαρτίνεθ να διαπραγματευτούν με την διοίκηση της ομάδας για την θέση στην άκρη του πάγκου, και ενώ εξετάζονται οι εναλλακτικές περιπτώσεις των Λάμπαρντ και Ρούνεϊ, η διοίκηση του Φαράντ Μοσίρι προχώρησε σε μία κίνηση που θα τις «αγοράσει» χρόνο ώστε να μπορέσει να λάβει την τελική απόφαση με μεγαλύτερη ηρεμία. Φυσικά, αυτό δεν σημαίνει σε καμία περίπτωση ότι ο Ντάνκαν Φέργκιουσον δεν θα παλέψει και ο ίδιος για την θέση, μετά από όλα αυτά τα χρόνια που υπηρετεί την ομάδα από διάφορα προπονητικά πόστα.

Ο Σκωτσέζος τεχνικός αποτελεί έναν θρύλο της μπλε μεριάς του Μέρσεϊσαϊντ, αφού ως ποδοσφαιριστής έχει αγωνιστεί σε 273 ματς με την φανέλα των «ζαχαρωτών». Μετά την απόσυρσή του ανέλαβε πόστο στις ακαδημίες της Έβερτον, ενώ ως μέλος του τεχνικού επιτελείου της πρώτης ομάδας ο Φέργκιουσον βρίσκεται στο «Γκούντισον Παρκ» από το 2014. Έχει διατελέσει βοηθός μεταξύ άλλων του Μάρκο Σίλβα, του Κάρλο Αντσελότι και του Ζοσέ Μουρίνιο, μεταξύ άλλων, και μάλιστα έχει καθοδηγήσει σαν υπηρεσιακός πρώτος προπονητής την ομάδα για 4 παιχνίδια τον Δεκέμβρη του 2019, με απολογισμό 1 νίκη και 3 ισοπαλίες.

🔵 | Duncan Ferguson has been appointed as caretaker manager for our upcoming games.



He will be supported by John Ebbrell and Leighton Baines, along with Goalkeeping Coach Alan Kelly.