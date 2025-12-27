Η Άρσεναλ ξεπέρασε με... άγχος το εμπόδιο της Μπράιτον (2-1) και προσπέρασε τη Σίτι επιστρέφοντας στην κορυφή. Πάτησε τετράδα η Λίβερπουλ νικώντας την Γουλβς (2-1).

Έχοντας προηγηθεί το «διπλό» της Μάνστεστερ Σίτι στην έδρα της Νότιγχαμ, η Άρσεναλ χρειαζόταν νίκη για να επανέλθει στην κορυφή της Premier League. Απέναντι στον... κακό της δαίμονα τα τελευταία χρόνια, την Μπράιτον, την οποία κατάφερε να «λυγίσει» με 2-1 και να βρεθεί ξανά στο +2 από τους Citizens.

Οι παίκτες του Μικέλ Αρτέτα είχαν τον έλεγχο σε όλο το πρώτο μέρος και πήγαν στο ημίχρονο με το προβάδισμα. Ο Σάκα προειδοποίησε από νωρίς με την εστία του Φερμπρούχεν να δέχεται συνεχή πίεση. Στο 14', ο Σάκα τροφοδότησε τον Όντεγκααρντ που εκτέλεσε από το ύψος της περιοχής για το 1-0 σημειώνοντας παράλληλα το πρώτο του τέρμα στη φετινή σεζόν.

Η Μπράιτον δεν είχε απάντηση, αντιθέτως έβλεπε την Άρσεναλ να δημιουργεί συνεχώς επικίνδυνες καταστάσεις και τελικά... νικήθηκε από τον Ρούτερ. Ο παίκτης των Γλάρων στάθηκε άτυχος στο 52', όταν μετά από κόρνερ του Ράις στο πρώτο δοκάρι έστειλε με κεφάλια την μπάλα στα δίχτυα του Φερμπρούχεν.

Ωστόσο, από το σημείο εκείνο και μετά η Άρσεναλ «εξαφανίστηκε» υποχωρώντας ανεξήγητα. Από την άλλοι, οι Γλάροι αφυπνίστηκαν και επέστρεψαν στο ματς με τον Γκόμες. Η μπάλα τού στρώθηκε από την προσπάθεια του Αγιάρι που σταμάτησε στο δοκάρι και την έσπρωξε στην εστία του Ράγια. Ο Ισπανός με μία δύσκολη και κομβική απόκρουση στο σουτ του Μίντε αποσόβησε το 2-2 στο 77', σε μία από τις επεμβάσεις της σεζόν. Ο Μπάμπης Κωστούλας πέρασε στο ματς στο 87ο λεπτό.

Το... καθήκον της και τετράδα η Λίβερπουλ

Η Λίβερπουλ δεν είχε περιθώρια φρόντισε να κάνει αυτό που πρέπει κόντρα στη Γουλβς στο «Άνφιλντ». Με πρωταγωνιστή τον Φλόριαν Βιρτς, που πέτυχε το πρώτο του τέρμα με την κόκκινη φανέλα, οι Reds πήραν τη νίκη με 2-1 και με το τρίτο τους διαδοχικό τρίποντο στο πρωτάθλημα ανέβηκαν στην 4η θέση της Premier League.

Η Πρωταθλήτρια μπήκε αποφασισμένη στο παιχνίδι και δεν άργησε να επιβάλει τον ρυθμό της. Προειδοποίησε με τον Εκιτικέ που είχε δοκάρι μόλις στο 11ο λεπτό, αλλά στη συνέχεια έδειξε να... μπλέκεται σε ανούσια κατοχή, δίχως να απειλεί.

Όταν χρειάστηκε βέβαια μπόρεσε να καθαρίσει το ματς με συνοπτικές διαδικασίες. Στο 38ο λεπτό ο Φρίμπονγκ «σέρβιρε» τον Χράφενμπερχ κι αυτός με άψογο πλασέ άνοιξε το σκορ. Κυριολεκτικά με τη... σέντρα μετά το 1-0, η Γουλβς έχασε την μπάλα, ο Εκιτικέ μετά από φοβερή ντρίμπλα πέρασε κάθετα στον Βιρτς κι αυτός απέβαλε την πίεση του πρώτου γκολ, διπλασιάζοντας τα τέρματα των Reds με ψύχραιμο τελείωμα.

Η Γουλβς μπόρεσε να μπει ξανά στο παιχνίδι, μειώνοντας με τον Μπουένο στο 51ο λεπτό, και μάλιστα κατάφερε να... αγχώσει κάπως τη Λίβερπουλ που δεν εμφανίστηκε το ίδιο καλή μετά την ανάπαυλα. Ακόμη κι έτσι πάντως προστάτευσε ιδανικά το προβάδισμά της και έφτασε στη νίκη.

Ανελέητη Μπρέντφορντ με τεσσάρα

Συνέχεια στα ευρωπαϊκά της όνειρα μπόρεσε να δώσει η Μπρέντφορντ που δεν έδειξε έλεος απέναντι στην Μπόρνμουθ και τη διέλυσε με τεσσάρα (4-1) για να ανέβει στην 8η θέση της Premier League.

Απόλυτος πρωταγωνιστής της αναμέτρησης ο... hat trick hero Σάντε που άνοιξε το σκορ στ 7' και πέτυχε άλλα δύο τέρματα στο 51' και το 90+6'. Ενδιάμεσα ο Πέτροβιτς με αυτογκόλ είχε διπλασιάσει τα τέρματα των Λονδρέζων άθελά του, ενώ για την Μπόρνμουθ μείωσε προσωρινά ο Σεμένιο στο 75'. Σε κακό φεγγάρι βρίσκονται τα Κεράσια και δεν σηκώνουν κεφάλι.

«Πιστή» στο σερί της η Φούλαμ

Η Φούλαμ διανύει εξαιρετική περίοδο και φρόντισε να το επιβεβαιώσει και στην έδρα της Γουέστ Χαμ, από όπου έφυγε με το «διπλό» (1-0). Με την τρίτη διαδοχική της νίκη στο πρωτάθλημα μάλιστα ανέβηκε στη 10η θέση της βαθμολογίας. Χαμηλά παραμένουν οι Hammers, 18οι και εντός της επικίνδυνης ζώνης.

Χρειάστηκε να... σκάψει βαθιά για το τρίποντο η ομάδα του Μάρκο Σίλβα, αλλά το βρήκε με ήρωα τον Χιμένες, που στο 85' έκρινε το παιχνίδι.

Βαθμός-ανάσα για Μπέρνλι

Στην μάχη που δίνει για τη σωτηρία της, η Μπέρνλι πήρε έναν πολύτιμο βαθμό απέναντι στην Έβερτον κρατώντας το «μηδέν» μετά από πολύ καιρό... Το πρώτο μέρος προσέφερε ελάχιστες συγκινήσεις, ενώ στην επανάληψη και οι δύο ομάδες απείλησαν. Η κλασικότερη ευκαιρία ανήκε στην Μπέρνλι με τον Φλέμινγκ στο 90', με το 0-0 να είναι το τελικό σκορ. Στην 19η θέση η ομάδα του Σκοτ Πάρκερ, ενώ τα Ζαχαρωτά έμειναν στην 11η και στο -4 από Ευρώπη.