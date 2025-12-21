Το πέναλτι του Γιόκερες ήταν αρκετό για την Άρσεναλ, ώστε να φύγει με τη νίκη από την έδρα της Έβερτον (0-1) και να επιστρέψει στην κορυφή της Premier League.

Παραδοσιακά οι εξορμήσεις της Άρσεναλ στην έδρα της Έβερτον δεν συνοδεύονται με θετικό πρόσημο για τους Λονδρέζους. Επιπλέον, είχε να διαχειριστεί και το άγχος του να επιστρέψει στην κορυφή, την οποία η νωρίτερα η Μάντσεστερ Σίτι είχε... σφετεριστεί. Παρ' όλα αυτά, οι Gunners ανταποκρίθηκαν αποτελεσματικά στην δοκιμασία του «Χιλ Ντίκινσον» και χάρη στο γκολ του Βίκτορ Γιόκερες πήραν τη νίκη και επανήλθαν πρώτοι.

Χρειάστηκαν 15 λεπτά για να πάρει... μπρος η Άρσεναλ. Σιγά-σιγά, οι παίκτες του Αρτέτα πλησίαζαν στην περιοχή του Πίκφορντ με υπομονή και από κόρνερ του Ράις ο Ο'Μπράιεν παραχώρησε πέναλτι, αφού απομάκρυνε με τα χέρια του την μπάλα στην προσπάθεια του Καλαφιόρι. Ο Γιόκερες ανέλαβε την εκτέλεση και με ένα δυνατό, αποφασιστικό σουτ έλυσε τον γρίφο βάζοντας μπροστά την ομάδα του. Η Έβερτον, χωρίς να ρισκάρει, συνέχισε να αμύνεται οργανωμένα αφήνοντας την Άρσεναλ να κάνει το δικό της παιχνίδι.

Η εικόνα άλλαξε στο β' μέρος, καθώς η Έβερτον «ξεμύτισε» και πήρε μέτρα στο γήπεδο, αφήνοντας όμως κενούς χώρους στα μετόπισθεν. Στο 57', τα Ζαχαρωτά φώναξαν για πέναλτι για κλωτσιά του Σαλιμπά στο Μπαρί, στην προσπάθειά του να διώξει την μπάλα, με το ματς να αποκτά άγρια ομορφιά από κει και μετά.

Η Άρσεναλ είχε δύο τεράστιες στιγμές για να «σφραγίσει» τη μύτη, όμως τόσο το πλασέ του Τροσάρ (64') όσο και το σουτ του Θουμπιμέντι (69') κατέληξαν στο αριστερό δοκάρι του Πίκφορντ. Με τη νίκη αυτή, η ομάδα του Αρτέτα -που συμπλήρωσε 6 χρόνια ακριβώς από όταν ανέλαβε τον σύλλογο- έφτασε τους 39 βαθμούς και θα κάνει Χριστούγεννα στο +2 από την Σίτι.

Έβερτον (Ντέιβιντ Μόγιες): Πίκφορντ, Ο'Μπράιεν, Ταρκόφσκι, Κιν, Μιλολένκο, Γκάρνερ, Ιρεγκμπουνάμ, ΜακΝιλ (75' Ντίμπλινγκ), Αλκαράς (75' Ρολ), Γκρίλις, Μπαρί (66' Μπέτο)

Άρσεναλ (Μικέλ Αρτέτα): Ράγια, Τίμπερ, Σαλιμπά, Ινκαπιέ, Καλαφιόρι, Θουμπιμέντι, Ράις, Σάκα, Όντεγκααρντ (88' Μερίνο), Τροσάρ (80' Μαρτινέλι), Γιόκερες (64' Ζεσούς)

«Πάρτι» για την Λιντς

Τεράστια βαθμολογικής σημασίας νίκη πανηγύρισε η Λιντς που επιβλήθηκε 4-1 της Κρίσταλ Πάλας, την οποία υποχρέωσε στην δεύτερη διαδοχική της ήττα. Ο Κάλβερτ-Λιούιν άνοιξε τον δρόμο στο 38', ενώ ο ίδιος παίκτης με ωραία κεφαλιά στις καθυστερήσεις διπλασίασε τα τέρματα των γηπεδούχων. Στο 60', ο Αμπαντού ανέβασε κι άλλο το σκορ που μεταβλήθηκε και πάλι στις καθυστερήσεις. Η Πάλας μείωσε με το πέναλτι του Ντέβενι (90+2'), με τον Σταχ να γράφει το τελικό 4-1 στο 90+11'.