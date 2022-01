Μεγαλείο ψυχής και ευαισθησίας από τον Τζέιμς Μάντισον, ο οποίος βοηθά την 7χρονη Βάιολετ να κάνει το όνειρο της επίσκεψης στη Disneyland πραγματικότητα, όσο δίνει τη δική της «μάχη» με τη λευχαιμία.

Μια άκοπη, πλην όμως, σπουδαία χειρονομία από έναν διάσημο ποδοσφαιριστή, ισοδυναμεί με την επίτευξη ενός παιδικού ονείρου. Ο Τζέιμς Μάντισον έβαλε το λιθαράκι του στην προσπάθεια συγκέντρωσης των απαραίτητων χρημάτων, ώστε η μικρή Βάιολετ να ξεχάσει για λίγο τη «μάχη» που δίνει με τον καρκίνο και να διασκεδάσει όσο ποτέ άλλοτε, στη Disneyland της Φλόριντα.

Το 7χρονο κορίτσι από τα δυτικά Μίντλαντς διαγνώστηκε με λευχαιμία και θα συνεχίσει τις χημειοθεραπείες της μέχρι το 2023, όμως, δεν έχασε στιγμή το θάρρος της και μαζί με την οικογένειά της έθεσαν στόχο να συγκεντρώσουν τις 20.000 λίρες για το ταξίδι στο θεματικό πάρκο του Ορλάντο. Μέσα σε δύο μήνες, από τον περασμένο Νοέμβριο συγκεκριμένα, η ανταπόκριση του κόσμου υπήρξε συγκινητική, ανάμεσα στους οποίους και άλλοι ποδοσφαιριστές όπως ο Τάιρον Μινγκς ή ο Ρόμπερτ Σνόντγκρας με μικρότερα ποσά. Και κάπως έτσι η Βάιολετ έφτασε το ποσό των 17.500 λιρών, με τον σταρ της Λέστερ να συμπληρώνει τις τελευταίες 2.500 λίρες που απαιτούνταν!

Ο 25χρονος μέσος ανήρτησε στο twitter την είδηση πως συγκεντρώθηκε το ζητούμενο ποσό χάρη και στη δική του δωρεά και προέτρεψε τους πάνω από 300.000 followers του να ακολουθήσουν το ταξίδι της Βάιολετ και να τη στηρίξουν στον πιο δύσκολο αγώνα της ζωής της. Όσα από τα χρήματα περισσέψουν, θα δοθούν στο παιδικό νοσοκομείο του Μπέρμιγχαμ κατόπιν επιθυμίας της οικογένειας της μικρούλας από το Χέιλσοουεν.

Have just donated the remaining £2500 to take Violet to her goal of £20,000. I hope that brave young girl can enjoy DisneyLand Florida and kick cancers backside https://t.co/SBjHo4k5rA