Παρελθόν από την τεχνική ηγεσία της Έβερτον αποτελεί ο Ράφα Μπενίτεθ, με τον σύλλογο του Μέρσεϊσαϊντ να ανακοινώνει επίσημα τη λύση της συνεργασίας με τον πολύπειρο Ισπανό προπονητή.

Η τελευταία ήττα από τη Νόριτς ήταν η σταγόνα που ξεχείλισε το ποτήρι για τη διοίκηση της Έβερτον, η οποία ανακοίνωσε και επισήμως το τέλος της παρουσίας του Ράφα Μπενίτεθ στην τεχνική ηγεσία.

Όπως είχε αποκαλυφθεί από χθες (15/1) από τα βρετανικά Μέσα, τα συνεχόμενα αρνητικά αποτελέσματα της ομάδας σε συνδυασμό με την βαθμολογική της συγκομιδή είχαν φέρει σε πολύ δύσκολη θέση τον Ισπανό τεχνικό που τελικά αποδείχθηκε πως μετρούσε κυριολεκτικά... ώρες στον σύλλογο.

Χαρακτηριστικό είναι άλλωστε πως υπό τις οδηγίες του πρώην τεχνικού της Λίβερπουλ, η Έβερτον έκανε το χειρότερο πρώτο μισό σε σεζόν της στην Premier League από το 2006 (μόλις 19 βαθμοί), μετρώντας παράλληλα εννέα ήττες στα τελευταία 12 παιχνίδια!

Κάπως έτσι η θητεία του Μπενίτεθ στους «Toffees» τελειώνει έπειτα από μόλις 200 μέρες κοινής συνεργασίας, με τα Ζαχαρωτά να εξετάζουν ήδη τις επιλογές που θα κληθούν να αναλάβουν τη διάδοχη κατάσταση στον πάγκο της ομάδας.

Everton Football Club can confirm the departure of Rafael Benitez as first team manager.