Απίθανα πράγματα, οπαδός της Εβερτον μπήκε στον αγωνιστικό χώρο και προσπάθησε να φτάσει στον πάγκο της ομάδας του και στον Ράφα Μπενίτεθ!

Η κατρακύλα της Εβερτον δεν έχει σταματημό, η ομάδα βρίσκεται στην 15η θέση και η εικόνα με τη Νόριτς ήταν τραγική. Ενας οπαδός της μπήκε στον αγωνιστικό χώρο την ώρα του ματς και προσπάθησε να φτάσει στον τεχνικό των Ζαχαρωτών, Ράφα Μπενίτεθ. Ευτυχώς, οι σεκιούριτι τον ακινητοποίησαν πριν γίνει βρεθεί κοντά στον… στόχο του.

An Everton fan has invaded the pitch and tried to get to Benitez at Carrow Road!



@ZoryaLondonskpic.twitter.com/mfq8uM4MBi