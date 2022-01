Οι Γκάρι Νέβιλ και Τζέιμι Κάραγκερ μάλλον είχαν συνεννοηθεί ώστε να περάσουν το μήνυμά τους με μια σπόντα προς τον Πρωθυπουργό, Μπόρις Τζόνσον, για το πάρτι που είχε κάνει εν μέσω ολικού lockdown...

Οι δύο παλαίμαχοι αμυντικοί, νυν καλοί φίλοι και τηλεσχολιαστές στο SkySports βρέθηκαν στο Amex το βράδυ της Παρασκευής για το ματς της Μπράιτον απέναντι στην Κρίσταλ Πάλας.

Ο Γκάρι Νέβιλ έχοντας τις ευχάριστες αναμνήσεις και από την έδρα της Μπρέντφορντ όπου η ατμόσφαιρα είναι τέτοια που θυμίζει πάρτι, άρχισε να λέει: «Σε τέτοια ματς βράδυ Παρασκευής πάντοτε φαίνεται ότι θα έχουμε μια μεγάλη γιορτή...».

Ο Κάραγκερ πήρε το λόγο και ολοκληρώνοντας αυτό που ήθελε να πει, ανέφερε: «Να ξεκαθαρίσουμε ότι είναι δουλειά εδώ και όχι πάρτι»!

Ο κόσμος το εξέλαβε ως έμμεση «μπηχτή» προς τον Μπόρις Τζόνσον που παραδέχθηκε την διεξαγωγή πάρτι και την παρουσία του εκεί, μέσα στο 2020, όταν ακόμα τα πάντα βρίσκονταν στον «πάγο» με το lockdown λόγω της έναρξης της πανδημίας.

Gary 🗣 "We get these Friday night matches, and we always seem to get a massive party."



Carra 🗣 "Let's be straight this is not a party tonight, this is about work."@Carra23 | @GNev2 👀 pic.twitter.com/c6BV1Adxvu