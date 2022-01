Η Τσέστερφιλντ θέλησε να... πειράξει την Τότεναμ για τον αποκλεισμό της από το EFL Cup αλλά και για το γεγονός ότι και στα δύο παιχνίδια με την Τσέλσι, δεν κατάφερε να βρει ούτε μια φορά δίχτυα. Εν αντιθέσει με την Τσέστερφιλντ η οποία σκόραρε ένα γκολ κόντρα στους «μπλε».

Η Τσέλσι συνεχίζει τις εντυπωσιακές της εμφανίσεις και τα νικηφόρα αποτελέσματα, καθώς αυτή τη φορά, επικράτησε 1-0 της Τότεναμ και σε συνδυασμό με την άνετη νίκη της στο «Στάμφορντ Μπριτζ» προ δυο εβδομάδων έκλεισε μια θέση στον τελικό του EFL Cup.

Λίγες ημέρες νωρίτερα, οι «μπλε» προκρίθηκαν δια περιπάτου στον τέταρτο γύρο του FA Cup επί της Τσέστερφιλντ (5-1). Η ομάδα της National League -5η κατηγορία στην αγγλική πυραμίδα- μπορεί να γνώρισε τον αποκλεισμό, ωστόσο το γκολ της... τιμής που σκόραρε ο Ασάντε απέναντι στην Τσέλσι πανηγυρίστηκε σαν να σήμαινε πρόκριση για τους οπαδούς της.

Μετά το τέλος του αγώνα της Τότεναμ με την Τσέλσι, η Τσέστερφιλντ θέλησε να πειράξει τα «σπιρούνια» για τον αποκλεισμό τους αλλά και για το γεγονός ότι και στα δύο παιχνίδια με την ομάδα του Τούχελ, δεν κατάφεραν να βρουν ούτε μια φορά δίχτυα. Εν αντιθέσει με την Τσέστερφιλντ η οποία σκόραρε ένα γκολ.

«Λοιπόν, δεν μπορούν όλοι να σκοράρουν εναντίον των Πρωταθλητών Ευρώπης...», ήταν η απάντηση της Τσέστερφιλντ στο tweet της Τότεναμ, μετά τον αποκλεισμό από το EFL Cup.

Well, not everyone can score against the European Champions… 😉#Spireites https://t.co/TDGRHndY9z pic.twitter.com/QD9jmAjnq3