Ο σκόρερ της Τσέστερφιλντ στο «Στάμφορντ Μπριτζ» επιβεβαίωσε πως το Κύπελλο Αγγλίας είναι μια διοργάνωση που επιτρέπει την πραγμάτωση των ονείρων και εκείνος έζησε τη δική του μαγική στιγμή κόντρα στην Τσέλσι.

Ακόμα κι αν το σκορ ήταν ήδη στο 5-0 για τους «μπλε» του Λονδίνου με τους Βέρνερ, Χάντσον – Οντόι, Λουκάκου, Κρίστενσεν και Ζίγιεχ να έχουν βρει το δρόμο για τα δίχτυα, ο Ασάντε κατάφερε στο 80ο λεπτό της αναμέτρησης του Σαββάτου να στείλει τη μπάλα στο βάθος της εστίας των Πρωταθλητών Ευρώπης.

Ακόμα κι αν έγινε από κόντρα με τη μπάλα να έρχεται στα πόδια του και την εστία να είναι στο έλεός του, ο σκόρερ της Τσέστερφιλντ ναι μεν απλά μείωσε στο τελικό 5-1, αλλά έζησε μια στιγμή που μονάχα να ονειρευτεί μπορούσε πριν από την 8η Ιανουαρίου...

Έγινε ο πρώτος ποδοσφαιριστής από ερασιτεχνική κατηγορία που σκοράρει στο «Στάμφορντ Μπριτζ» στα 107 χρόνια «ζωής» της Τσέλσι και λίγο μετά το ματς, ο τρόπος που μίλησε φανέρωσε προς όλους γιατί ο αρχαιότερος ποδοσφαιρικός θεσμός παραμένει κάτι μαγικό και ιδιαίτερο.

«Κάτι τέτοιες στιγμές μόνο σε όνειρα τις ζεις. Δεν ήξερα τι να κάνω όταν πλέον είχα τη μπάλα μπροστά μου και σκόραρα. Δεν ήξερα αν έπρεπε να τρέξω να πανηγυρίσω ή... να καταρρεύσω. Ήταν 8 πολύ δύσκολοι μήνες για εμένα γιατί προερχόμουν από τραυματισμό και είναι τρομερό που κατάφερα με την επάνοδό μου να σκοράρω στο “Στάμφορντ Μπριτζ”».

“What dreams are made of”



Akwasi Asante on scoring against European Champions Chelsea, becoming the first non-league player to score at Stamford Bridge in 107 years#Spireites @BBCSheffield



Full interview here: https://t.co/jdr2elUoOM pic.twitter.com/tnnQ7eHlz7