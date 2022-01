Ο Μπρούνο Φερνάντες πήρε θέση για τα σενάρια που τον θέλουν να εντάσσεται στην Μπαρτσελόνα.

Το όνομα του Πορτογάλου μεσοεπιθετικού συνδέθηκε πρόσφατα με την Μπαρτσελόνα του Τσάβι. Ωστόσο, όπως φαίνεται δεν υπάρχει απολύτως τίποτα, καθώς ο ίδιος ο ποδοσφαιριστές φρόντισε να διαψεύσει τα σενάρια που τον θέλουν να αφήνει το «Όλντ Τράφορντ» για να μετακομίσει στο «Καμπ Νόου».

«Και νόμιζα ότι είχαμε αλλάξει τη χρονιά πριν από λίγες μέρες και τελικά είμαστε ήδη στην 1η Απριλίου. Ή μήπως για άλλη μια φορά απλά κακή δημοσιογραφία;» απάντησε χαρακτηριστικά κάτω από ένα πορτογαλικό δημοσίευμα ο Μπρούνο Φερνάντες.

Bruno Fernandes on the Barcelona link via Instagram: "And I thought we had changed the year a few days ago and after all we are already on April 1st 😂 Or is it once again just bad journalism?" [@Icarus07_] pic.twitter.com/K4eMWwky9O