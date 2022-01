Η Λίβερπουλ τελικά δεν απέφυγε την αναστολή της λειτουργίας του προπονητικού της κέντρου, μετά την νέα έξαρση των κρουσμάτων στην ομάδα. Μεταξύ των θετικών στον κορονοϊό και ο Πεπ Λάιντερς, ο βοηθός του Κλοπ που έκατσε στον πάγκο στο ματς με την Τσέλσι.

Η Λίβερπουλ ανακοίνωσε ότι αναστέλλει προσωρινά την λειτουργία του AXA Training Center, του προπονητικού της κέντρου, εξ' αιτίας της έξαρσης των κρουσμάτων στις τάξεις της ομάδας τις τελευταίες μέρες. Με αυτόν τον τρόπο οι «κόκκινοι» θέλουν να βάλουν φρένο στην διασπορά του κορονοϊού εντός του αγωνιστικού τους τμήματος, η οποία σήμερα «χτύπησε» και τον Πεπ Λάιντερς, βοηθό προπονητή του Γιούργκεν Κλοπ.

Παρ' όλο που στην επίσημη ανακοίνωση της ομάδας δεν αναφέρονται ο αριθμός των κρουσμάτων ή τα ονόματα των ποδοσφαιριστών, οι φήμες στην Αγγλία κάνουν λόγο για εκθετική αύξηση των θετικών τεστ την τελευταία εβδομάδα.

Λόγω της θετικότητας του Λάιντερς ακυρώθηκε και η σημερινή συνέντευξη τύπου ενόψει του ημιτελικού του League Cup κόντρα στην Άρσεναλ (Πέμπτη 6/1, 21.45), ενώ υπενθυμίζουμε ότι η Λίβερπουλ έχει καταθέσει από χτες επίσημο αίτημα στην EFL για αναβολή του αγώνα, αίτημα το οποίο μένει να εξεταστεί.

The first-team training facilities at AXA Training Centre have been temporarily closed due to a rapidly growing number of suspected positive COVID-19 cases.