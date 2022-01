Ο Τζακ Γουίλσιρ πρωταγωνιστεί σε διαφημιστική καμπάνια, προκειμένου να υπενθυμίσει σε διάφορες ενδιαφερόμενες ομάδες ότι δεν έχει αποσυρθεί από την ενεργό δράση.

Ενας από τους βασικούς λόγους που η καριέρα του Τζακ Γουίλσιρ είδε την κατηφόρα, ήταν οι σοβαροί τραυματισμοί που ταλαιπώρησαν τον 30χρονο άσο. Εδώ και μεγάλο χρονικό διάστημα, ο άλλοτε μεσοεπιθετικός της Άρσεναλ παραμένει ελεύθερος δίχως προτάσεις και με απόλυτη άγνοια για το μέλλον του στο ποδόσφαιρο.

Προκειμένου όμως να βρεθεί κάποια ομάδα να τον υπογράψει, ο Γουίλσιρ σκέφτηκε έναν φοβερό τρόπο για να… προμοτάρει τον εαυτό του. Αποφάσισε να πρωταγωνιστήσει σε διαφήμιση στοιχηματικής εταιρείας, ώστε να υπενθυμίσει στους συλλόγους ότι δεν έχει αποσυρθεί από το ποδόσφαιρο και πως δεν τα έχει παρατήσει.

Η διαφήμιση της «Pappy Power» ξεκινάει μάλιστα με την ατάκα «για το πρόγραμμα ποδοσφαιριστών που έχουν αποσυρθεί» και τον Τζακ Γουίλσιρ στη συνέχεια να απαντάει πως «δεν έχω αποσυρθεί».



Jack Wilshere is looking for a new club, and our top marketing team is on the case…



