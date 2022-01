Βιεϊρά: Έχει δει κίτρινη κάρτα σε τέσσερις διαφορετικές δεκαετίες στην Premier League!

Απίθανο το στοιχείο που έρχεται στην επιφάνεια μετά την κίτρινη κάρτα που είδε ο Πατρίκ Βιεϊρά ως προπονητής πλέον, στο φινάλε της αναμέτρησης της Κρίσταλ Πάλας με την Γουέστ Χαμ!

Ο Γάλλος θρύλος της Άρσεναλ και φυσικά εκ των μελών της ομάδας των Invincibles του αήττητου πρωταθλήματος, έχει επιστρέψει στο κορυφαίο πρωτάθλημα για να καθίσει στον πάγκο των «αετών».

Ο Βιεϊρά, στο ματς της Πάλας με την Γουέστ Χαμ είχε τρομερά παράπονα από τον διαιτητή και με τη λήξη του αγώνα, με τα «σφυριά» να έχουν πάρει τη νίκη με το τελικό 3-2, ο κόουτς των «αετών» άρχισε να εκφράζει τον εκνευρισμό του προς τον ρέφερι.

Αυτός, έβγαλε και του έδειξε την κίτρινη κάρτα, όπως συμβαίνει πλέον με τους προπονητές να βλέπουν κανονικότατα τις κάρτες των ρέφερι και αυτό έκανε τον άλλοτε θηριώδη μέσο να «κιτρινιστεί» σε τέταρτη διαφορετική δεκαετία στην Premier League!

Patrick Vieira is booked at full-time after losing his cool with the referee 🤬 pic.twitter.com/SRlwpx1DE7