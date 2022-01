Έβερτον: Έκανε την πρώτη μεταγραφή του 2022 ανακοινώνοντας τον Μικολένκο

Το νέο έτος μετρά μόλις λίγες ώρες παρουσίας και η Έβερτον επισημοποίησε την πρώτη μεταγραφή για το 2022, ανακοινώνοντας τον Μικολένκο από την Ντιναμό Κιέβου.

Ο 22χρονος αμυντικός από την Ουκρανία φέρεται να κόστισε περί τα 20 εκατ.ευρώ στα «ζαχαρωτά» που με την έναρξη της νέας χρονιάς αποφάσισαν να ενισχύσουν τα μετόπισθέν τους, σε μια αρκετά δύσκολη σεζόν για την ομάδα του Ράφα Μπενίτεθ.

Ο Μικολένκο υπέγραψε συμβόλαιο συνεργασίας 4,5 ετών, μέχρι και το 2026, είναι διεθνής με την εθνική ομάδα της πατρίδας του και μάλιστα είχε σημαντικό ρόλο στην πορεία μέχρι και τα προημιτελικά του Euro του καλοκαιριού του 2021.

Έχει και εμπειρίες από το Champions League εκεί όπου με τη φανέλα της Ντιναμό Κιέβου έδινε το «παρών» με συνέπεια τα τελευταία δυο χρόνια. Αναδείχθηκε πρωταθλητής Ουκρανίας την περασμένη σεζόν, ενώ, έχει να επιδείξει και δυο Κύπελλα.

✍️ | We have signed Ukraine defender Vitaliy Mykolenko from @DynamoKyiv for an undisclosed fee on a deal until summer 2026.



Welcome, Vitaliy! 🇺🇦💙