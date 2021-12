Έβερτον - Νιούκαστλ: Αναβολή λόγω κορονοϊού σε τρίτο σερί ματς των Ζαχαρωτών

Μετά τα παιχνίδια με Λέστερ και Μπέρνλι, η Έβερτον θα χάσει και το παιχνίδι κόντρα στη Νιούκαστλ, η οποία παρουσίασε κρούσματα Covid-19 στις τάξεις της και ζήτησε την αναβολή του αγώνα.

Αναβολών συνέχεια στην Premier League και την Έβερτον. Οι Τόφιζ ολοκλήρωσαν πρόωρα τις υποχρεώσεις τους για το 2021, αφού το προγραμματισμένο παιχνίδι κόντρα στη Νιούκαστλ (30/12, 21:30) αναβλήθηκε κι επίσημα λόγω των κρουσμάτων Covid-19 που παρουσίασαν στο εσωτερικό τους οι Καρακάξες.

Η εξέλιξη αυτή ακολουθεί λίγες ώρες μετά το παιχνίδι των Μάγκπαϊζ που διεξήχθη κανονικά απέναντι στη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ (1-1).

Αυτό είναι το τρίτο κατά σειρά παιχνίδι για τα Ζαχαρωτά που ματαιώνεται μετά τα ματς με Λέστερ και Μπέρνλι, όπως και το τρίτο από την τελευταία αγωνιστική του έτους στην PL, έπειτα από το Άρσεναλ-Γουλβς και το Λιντς-Άστον Βίλα.

Our game at home to Newcastle United on Thursday has been postponed after the Premier League Board granted the visitors’ request due to an outbreak of COVID-19 cases and injuries in their squad.



