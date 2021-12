Λίβερπουλ: «Καθάρισε» από τον κορονοϊό και επιστρέφουν τέσσερις παίκτες

Ο Γιούργκεν Κλοπ βρέθηκε στην απόλυτα ευχάριστη θέση να δηλώσει πως πλέον η Λίβερπουλ αρχίζει και απομακρύνει τον κορονοϊό, έχοντας μόλις τρία άτομα σε απομόνωση και τέσσερις παίκτες να επιστρέφουν στη δράση.

Οι Κέρτις Τζόουνς, Βέρτζιλ Φαν Ντάικ, Φαμπίνιο και Τιάγκο επανέρχονται στα πλάνα του Γιούργκεν Κλοπ έπειτα από το θέμα που είχε προκύψει από την περασμένη εβδομάδα με την αναγκαστική απομόνωσή τους λόγω του Covid.

Αυτή τη στιγμή στη Λίβερπουλ μονάχα ένα παιδί από τις ακαδημίες και δυο μέλη του τεχνικού τιμ νοσούν και αυτό κάνει χαρούμενο τον Γιούργκεν Κλοπ.

«Εκτός από αυτούς τους τρεις είμαστε όλοι καλά, αλλά γνωρίζω ότι ορισμένες ομάδες έχουν ακόμα πρόβλημα με τον κορονοϊό. Η αλήθεια είναι ότι χρειάζεσαι και τύχη αυτό το διάστημα και η τύχη είναι ένας παράγοντας που στο θέμα της υγείας δεν θα έπρεπε να υπάρχει καν» είπε ο Γερμανός προπονητής ενόψει της αναμέτρησης με τη Λέστερ για την Premier League.

📺 Jurgen Klopp on the schedule:



"Some teams have a proper COVID problem at the moment - you need luck and you shouldn't need it in this situation." 🔴 pic.twitter.com/eHKJ7AksUa