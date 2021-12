Ράνγκνικ: Πιέζει για την μεταγραφή του Χάαλαντ στην Γιουνάιτεντ

Ο Ραλφ Ράνγκνικ πιέζει ώστε η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ να αποκτήσει τον Έρλινγκ Χάαλαντ, παρά τον έντονο ανταγωνισμό για τον επιθετικό της Μπορούσια Ντόρτμουντ.

Ο Νορβηγός στράικερ των Βεστφαλών παραμένει ένα από τα πιο καυτά ονόματα στο μεταγραφικό παζάρι, ειδικά μετά τις τελευταίες εμφανίσεις του με τη φανέλα της Ντόρτμουντ μιας και πλέον μετράει 19 τέρματα και πέντε ασίστ, σε 16 εμφανίσεις.

Οι διοικούντες την Ντόρτμουντ, γνωρίζουν ότι στο τέλος της σεζόν ο Νορβηγός επιθετικός ενδεχομένως να αναζητήσει τον επόμενο σταθμό στην καριέρα του. Ο ατζέντης του άλλωστε Μίνο Ραϊόλα, τόνισε ότι Μπαρτσελόνα, Ρεάλ, Μπάγερν και Μάντσεστερ Σίτι είναι ικανές να καλύψουν τα «θέλω» του πελάτη του και να τον αποκτήσουν το καλοκαίρι.

Ωστόσο και η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ φαίνεται ότι είναι στο παιχνίδια για την απόκτηση του. Πριν από μερικές εβδομάδες δημοσιεύματα στην Αγγλία ανέφεραν ότι απαραίτητη προϋπόθεση για την μετακίνηση του Χάαλαντ στην Γιουνάιτεντ, είναι η εξασφάλιση του συλλόγου στο Champions League, τη νέα σεζόν.

Αυτή τη φορά, η ιστοσελίδα «manchestereveningnews», αναφέρει ότι ο Ραλφ Ράνγκνικ μίλησε πρόσφατα με τον πατέρα του Χάαλαντ, Αλφ-Ίνγκε, σχετικά με την πιθανότητα ο γιος του να υπογράψει για τη Γιουνάιτεντ τον επόμενο χρόνο. Μάλιστα, όπως αναφέρει το εν λόγω δημοσίευμα, ο Γερμανός τεχνικός βρίσκεται σε συζητήσεις με την διοίκηση και πιέζει προκειμένου οι «κόκκινοι διάβολοι» να κλείσουν αυτή τη μεγάλη συμφωνία με τον 21χρονο αστέρα.

