Έβερτον: Το Χριστουγεννιάτικο δώρο του Πίκφορντ σε μια πιτσιρίκα (vid)

Ο Τζόρνταν Πίκφορντ έκανε την καλή πράξη των ημερών και μετά το 1-1 της Έβερτον με την Τσέλσι στο Λονδίνο χάρισε σε μια πιτσιρίκα στην εξέδρα των φιλοξενούμενων τη φανέλα και τα γάντια του.

Ο κόσμος των «ζαχαρωτών» μπορεί να μην ... απόλαυσε ποδόσφαιρο από την ομάδα του με τον τρόπο που παρουσιάστηκαν οι παίκτες του Μπενίτεθ στον αγωνιστικό χώρο του «Στάμφορντ Μπριτζ», όμως, το αποτέλεσμα ήρθε και αυτό χαροποίησε τους οπαδούς.

Στην εξέδρα των φιλοξενούμενων επικράτησε ένας μικρός χαμός με την ολοκλήρωση του ματς με τους «μπλε» και ο Τζόρνταν Πίκφορντ που αποθεώθηκε θέλησε να κάνει ένα τρομερό δώρο σε μια μικρούλα.

Μέρες που έρχονται, της έδωσε τη φανέλα και τα γάντια του, με την μικρή φυσικά να γίνεται ευτυχισμένη και να θυμάται αυτή τη μέρα του Δεκέμβρη του 2021 για πάντα.

Jordan Pickford giving a young Everton fan an early Christmas present after a Man of the Match display 💙 pic.twitter.com/uHy0X3Yliv