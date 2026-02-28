Ταινία θυμίζει η ζωή του Μαγκουάιρ, με τη σκιά του περιστατικού που έλαβε χώρα στη Μύκονο να μην έχει φύγει ακόμη από πάνω του. Όμως πως κατάφερε να κρατήσει την καριέρα του;

Πρόσωπο των ημερών είναι ξανά ο Χάρι Μαγκουάιρ, με τη δίκη του για όλα όσα έγιναν στη Μύκονο να πλησιάζει... όπως και τα γενέθλιά του. Ο 33χρονος Άγγλος, τα χρόνια που μεσολάβησαν από το περιστατικό που έγινε στη Μύκονο το καλοκαίρι του 2020, είδε και την άσχημη πλευρά της δημοσιότητας!

Ο Αγγλος σταρ δεν θα χρειαστεί καν να εμφανιστεί αυτοπροσώπως στη Σύρο για το δικαστήριο (4/3) . Αντ’ αυτού, θα κάνει αυτό που ξέρει καλύτερα, δηλαδή θα δώσει τον καλύτερό του εαυτό για τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ εναντίον της Νιούκαστλ.

Οι καλές και οι κακές στιγμές δεν έλειψαν από τη θητεία του στο «Όλντ Τράφορντ». Εκτός από όλα όσα έγιναν στο νησί των ανέμων το 2020, ο Μαγκουάιρ έγινε ο αποδιοπομπαίος τράγος για τους οπαδούς, ενώ μάλιστα κάποιοι ανεγκέφαλοι δεν δίστασαν να απειλήσουν ότι θα βάλουν βόμβα στο σπίτι του! Ως αποτέλεσμα, ο παίκτης έστειλε τη σύντροφό του Φερν και τις δύο μικρές κόρες τους σε ένα ασφαλές σπίτι, ενώ η αστυνομία πραγματοποίησε έλεγχο στο σπίτι του, ενώ η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ του προσέφερε επιπλέον προστασία.

Όλα όσα έχουν γίνει τα χρόνια αυτά για τον 33χρονο Άγγλο είναι ... αρκετά. Αφού έχει αποβληθεί από τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, έχει χαιρετήσει το περιβραχιόνιο του αρχηγού και θα είχε πουληθεί το 2023 αν δεν είχε απορρίψει μια μεταγραφή 30 εκατομμυρίων λιρών στη Γουέστ Χαμ. Σε όλη αυτή την περίοδο, ο Μαγκουάιρ διατήρησε την αξιοπρέπειά του και παρέμεινε πιστός στους Red Devils, ακόμα και όταν ο σύλλογος δεν φαινότανε να είναι πιστός σε αυτόν. Όσοι έχουν συνεργαστεί μαζί του τον περιγράφουν ως τον απόλυτο ομαδικό παίκτη, που δίνει τα πάντα και αντιμετωπίζει τις αντιξοότητες, ενώ ανησυχεί περισσότερο για τους γύρω του.

Βρέθηκε στο στόχαστρο των οπαδών των Τριών Λιονταριών όταν η Αγγλία έπαιξε με την Ακτή Ελεφαντοστού και με τη Γερμανία το 2022, ενώ δέχτηκε τόσο σκληρή κριτική από τους οπαδούς της Σκωτίας όταν σημείωσε αυτογκόλ στο «Χάμπτον παρκ» τον επόμενο χρόνο. Τόσο σκληρή κριτική που η μητέρα του, αντέδρασε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης!

Ο Έρικ τεν Χαγκ είχε δείξει την προτίμησή του στους Μαρτίνες και Βαρά και ο Μαγκουάιρ, παρόλο που ήταν αρχηγός και στυλοβάτης της ομάδας υπό τον Σόλσκιερ, ξεκίνησε μόνο σε οκτώ αγώνες στο πρωτάθλημα. Άπαντες θυμούνται όταν αναγκάστηκε να τοποθετηθεί δημόσια για τον Κριστιάνο Ρονάλντο πριν ο Πορτογάλος σταρ αποχωρήσει τον σύλλογο για να πάει στη Γιουβέντους. Αξίζει ακόμη να αναφέρουμε ότι σύμφωνα με ρεπορτάζ, είχε προβλέψει την απόφαση του Τεν Χαγκ να δώσει το περιβραχιόνιο στον Φερνάντες πολύ πριν του αφαιρεθεί το περιβραχιόνιο. Η είδηση έγινε γνωστή λίγο πριν από την προετοιμασία, κατά την οποία ο Μαγκουάιρ είδε τον Ονάνα να το τα «ψέλνει» στον αγώνα κόντρα στη Ντόρτμουντ στο Λας Βέγκας και να αποδοκιμάζεται ξανά από τους οπαδούς πριν από τον αγώνα προετοιμασίας εναντίον της Αθλέτικ Μπιλμπάο στο Δουβλίνο.

Μια σκιά που τον βαραίνει ακόμα

Εν τω μεταξύ, η σκιά της δίκης του στην Ελλάδα συνέχισε να βαραίνει τον παίκτη και την οικογένειά του μετά τη σύλληψή του τον Αύγουστο του 2020, σε συνέχεια της συμπλοκής. Ο Μαγκουάιρ, ο οποίος ισχυρίστηκε ότι υπερασπιζόταν την αδελφή του Ντέιζι κατά τη διάρκεια της συμπλοκής σε ένα μπαρ, καταδικάστηκε σε 21 μήνες φυλάκιση με αναστολή. Ωστόσο, η δίκη ακυρώθηκε σε έφεση και τέσσερις επαναληπτικές δίκες έχουν αναβληθεί. Όπως είναι φυσικό το στρατόπεδο του Μαγκουάιρ θέλει να καθαρίσει το όνομά του και η νομική του ομάδα θα είναι έτοιμη για το δικαστήριο ξανά την Τετάρτη, αλλά κανείς δεν περιμένει να προχωρήσει. Υπάρχουν αμφιβολίες ότι θα πραγματοποιηθεί ποτέ πριν από τη λήξη της προθεσμίας παραγραφής τον Αύγουστο του 2028. Φυσικά κοντά στον Άγγλο σταρ βρίσκεται σύσσωμη η οικογένειά του. Οι γονείς του που ταξιδεύουν σε όλο τον κόσμο για να τον παρακολουθήσουν.