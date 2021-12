Ομπαμεγιάνγκ: Η μεγαλύτερη ανομβρία του από τη μέρα που πήγε στην Premier League!

Ο Πιέρ – Εμερίκ Ομπαμεγιάνγκ αποτυγχάνει να βοηθήσει την Άρσεναλ, γίνεται πρωταγωνιστής σε μεγάλες χαμένες ευκαιρίες και αυτή τη στιγμή διανύει το χειρότερο σερί δίχως γκολ από τη μέρα που βρέθηκε στην Premier League.

Ο Γκαμπονέζος επιθετικός θα μπορούσε να έχει σκοράρει και στο «Γκούντισον Παρκ» στο φινάλε, έχοντας βρεθεί από δεξιά εντός περιοχής, αλλά το χαμηλό διαγώνιο σουτ που επιχείρησε ήταν αρκετά άστοχο και έτσι η Έβερτον πήρε τη νίκη με ανατροπή (2-1).

Ο «Όμπα» παρέμεινε για 6ο ματς πρωταθλήματος δίχως γκολ και αυτό είναι το μεγαλύτερο σερί που έχει καταγράψει δίχως να στείλει τη μπάλα στα δίχτυα, στο αγγλικό πρωτάθλημα!

Η προηγούμενη μεγαλύτερη περίοδος κατά την οποία δεν μπορούσε να σκοράρει, ήταν πίσω στο 2014 με τη φανέλα της Μπορούσια Ντόρτμουντ στην Bundesliga, έχοντας συμπληρώσει 14 παιχνίδια από τον Φεβρουάριο μέχρι και τον Αύγουστο εκείνου του έτους!

6 - Pierre-Emerick Aubameyang has failed to score in each of his last six Premier League appearances, his longest such run in the competition. It's his longest goalless league run overall since a 14-game spell from February to August 2014 with Borussia Dortmund. Concern. pic.twitter.com/4zhPM8Uy0a