Ριτσάρλισον: Πανηγύριζε ειρωνικά σηκώνοντας το σημαιάκι προς τον επόπτη (vid)

Ο Ριτσάρλισον έκανε τον πιο ειρωνικό πανηγυρισμό προς τον επόπτη για τα γκολ που του ακύρωσαν (vid)

Έχοντας ισοφαρίσει προσωρινά και προτού η Έβερτον κάνει την ολική ανατροπή απέναντι στην Άρσεναλ, ο Ριτσάρλισον έκανε τον πιο ειρωνικό πανηγυρισμό της φετινής Premier League με βλέμμα προς τον επόπτη.

Ο Βραζιλιάνος επιθετικός των «ζαχαρωτών» είδε δυο φορές τον VAR ν' αποφασίζει να μην του μετρήσει γκολ λόγω οφσάιντ που εντοπιζόταν για χιλιοστά, ωστόσο, κατάφερε στο τελευταίο δεκάλεπτο της κανονικής διάρκειας της αναμέτρησης της Δευτέρας να ισοφαρίσει.

Γύρισε προς τον επόπτη και έκανε συνεχώς την κίνηση με το υψωμένο σημαιάκι για να ειρωνευτεί και να ξεσπάσει, προτού έρθει και ο Γκρέι στο 94' να κάνει την ανατροπή για το τελικό 2-1 και την πρώτη νίκη της Έβερτον στην Premier League έπειτα από τα τέλη του Σεπτέμβρη!

Richarlison raising an offside flag to celebrate his goal against Arsenal after he had two goals ruled out by VAR is definitely the type of shithousery we like to see.



It wasn’t even the linesman who ruled out the goals, it was VAR. 💀 pic.twitter.com/N7TNvOmgP7