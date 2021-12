Γκρέι - Γκρίλις: Ο λυτρωτής της Έβερτον και τα λεφτά (της Σίτι) που δεν φέρνουν την ευυτυχία

Ο Γκρέι με το υπέροχο γκολ στο 94' πρόσφερε στην Έβερτον μια νίκη που ήταν κάτι παραπάνω αναγκαία και τα δικά του κατορθώματα κάνουν τα 100 εκατ. της Σίτι και τον Τζακ Γκρίλις να δείχνουν «φτωχοί».

Μόλις 1,5 εκατομμύριο λίρες διέθεσε η Έβερτον για να πάρει το φετινό καλοκαίρι τον Ντεμαράι Γκρέι από την Μπάγερ Λεβερκούζεν και να τον επαναφέρει στην Αγγλία, όπου βρισκόταν μέχρι και τον Ιανουάριο του 2021 με την Λέστερ.

Ο σκόρερ του νικητήριου τέρματος των «ζαχαρωτών» απέναντι στην Άρσεναλ για το τελικό 2-1 στο τέταρτο λεπτό των καθυστερήσεων βρήκε δίχτυα φέτος στο πρωτάθλημα για 5η φορά, ενώ, έχει μετρήσει και 3 ασίστ μέχρι αυτό το σημείο. Και υπενθυμίζεται πως κόστισε μόλις 1,5 εκατομμύριο...

Κάνοντας μια πολύ μικρή σύγκριση, ο Τζακ Γκρίλις για τον οποίο η Σίτι αποφάσισε να διαθέσει 100 εκατομμύρια, έχει σκοράρει μονάχα μια φορά στη φετινή Premier League και έχει μετρήσει 2 ασίστ. Και δεν λογίζεται καν βασικό στέλεχος στα πλάνα του Πεπ Γκουαρδιόλα.

Ο Άγγλος εξτρέμ δεν έχει «κολλήσει» ακόμα στη νέα του ομάδα, βλέπει τους υπόλοιπους που αγωνίζονται στη θέση του να είναι καλύτεροι από εκείνον σε αυτό το διάστημα και παραμένει σε πολύ χαμηλά επίπεδα η προσφορά του παρά το τεράστιο ποσό που βγήκε από τα ταμεία των «πολιτών» για την απόκτησή του...

Demarai Gray for Everton in the Premier League this season:



◉ Most goals (5)

◉ Most shots (31)

◉ Most fast breaks (6)

◉ Most take-ons completed (19)

◉ Most touches in opp. box (50)



£1.7m was a bargain. 🥜 pic.twitter.com/33lzn440Qf