Έβερτον - Άρσεναλ: Καθολικό χειροκρότημα στη μνήμη του 6χρονου Άρθουρ, που βασανίστηκε μέχρι θανάτου από τους γονείς του

Η ιστορία του αδικοχαμένου Άρθουρ Λέμπιντζο-Χιουζ που παραμελήθηκε και βασανίστηκε μέχρι θανάτου από δύο γονείς-τέρατα συγκλόνισε την Αγγλία και οι φίλαθλοι των Έβερτον κι Άρσεναλ χειροκρότησαν σύσσωμοι προς τιμήν του στο 6ο λεπτό.

Οι ομάδες της Premier League θέλησαν να τιμήσουν τη μνήμη του 6χρονου Άρθουρ Λέμπιντζο-Τσαρλς στα ματς της 15ης αγωνιστικής, με ένα μαζικό χειροκρότημα στο 6ο λεπτό της αναμέτρησης κι αυτό έκαναν οι φίλοι της Έβερτον και της Άρσεναλ στο «Γκούντισον Παρκ». Στο έκτο λεπτό, όσα και τα χρόνια που κόπηκε το νήμα της ζωής του μικρού φίλου της Μπέρμιγχαμ. Τόσο βάναυσα, τόσο απάνθρωπα. Η ιστορία του Άρθουρ συγκλόνισε τη Μεγάλη Βρετανία και συγκλονίζει όποιον αντιλαμβάνεται τι συνέβη στο αδικοχαμένο αγγελούδι, που έχασε τη ζωή του τον Ιούνιο του 2020 λόγω των βασανιστηρίων και της κακομεταχείρισης που δεχόταν συστηματικά από τον πατέρα και τη θετή μητέρα του.

Η τελευταία τον άφησε αναίσθητο χτυπώντας το κεφάλι του σε σκληρή επιφάνεια, προκαλώντας θανάσιμη εγκεφαλική αιμμοραγία. Οι δυο τους καταδικάστηκαν πριν από λίγες μέρες σε 21 και 29 χρόνια κάθειρξης, αποτέλεσμα των σκληρών γεγονότων που προέκυψαν από την έρευνα των Αρχών. Σύμφωνα με τις εικόνες από κάμερες παρακολούθησης στο σπίτι που διέμεναν, άφηναν νηστικό για 14 ώρες τον μικρό Άρθουρ στον διάδρομο όσο εκείνοι έτρωγαν στο καθιστικό, ενώ ο ίδιος φέρεται να εκλιπαρούσε φωνάζοντας «δώστε μου να φάω, μόνο εσείς μπορείτε να με ταΐσετε» και «κανείς δεν με αγαπάει». Λίγες μέρες πριν αφήσει την τελευταία του πνοή, η θετή του μητέρα τον είχε δηλητηριάσει με αλάτι. Από την ιατροδικαστική μελέτη στη σορό του, εντοπίστηκε ότι είχε 130 διαφορετικά τραύματα, τα 30 στο κεφάλι, δείγμα του βασανισμού που υπέστη το άτυχο παιδάκι, το οποίο αναγκάστηκε να μεγαλώσει με τον πατέρα του από τα 2 του χρόνια, όταν η φυσική του μητέρα φυλακίστηκε για τον φόνο του βίαιου συζύγου της.

On six minutes at tonight's game, this image will be shown on the big screens in memory of Arthur Labinjo-Hughes.



We all love you, Arthur. Rest in Peace. pic.twitter.com/wxUo5HLbUi — Everton (@Everton) December 6, 2021

We love you, Arthur Labinjo-Hughes.



Together with @MillwallFC, we will be remembering Arthur in the sixth minute of tomorrow's game. pic.twitter.com/mk949gaGAW — Birmingham City FC (@BCFC) December 3, 2021