Τσέλσι: Ιστορικό τρεμπλ για τη γυναικεία ομάδα (vids)

Οι γυναίκες της Τσέλσι κατατρόπωσαν την Άρσεναλ με σκορ 3-0 στον τελικό του Κυπέλλου Αγγλίας και κατέκτησαν ιστορικό τρεμπλ, το οποίο μαζί και με τον θρίαμβο στο Champions League γίνεται quadruple!

Οι κοπέλες της Έμα Χέις στο ματς του «Γουέμπλεϊ» έδειξαν στην Άρσεναλ ποιος σύλλογος είναι το αφεντικό στο Λονδίνο.

Το μαγικό γκολ της Σαμ Κερ - που σκόραρε δις - με τη λόμπα, στο πιο εντυπωσιακό από τα τρία τέρματα των «μπλε», ήταν το... έναυσμα για το μεγάλο πάρτι των «μπλε» στο «στολίδι» του Λονδίνου.

Οι γυναίκες της Τσέλσι έγιναν μόλις η τρίτη ομάδα που κάνει το τρεμπλ στα εγχώρια, μετά τη γυναικεία ομάδα της Άρσεναλ (1993, 2001, 2007) και φυσικά την Μάντσεστερ Σίτι του Πεπ Γκουαρδιόλα το 2019.

Μαζί με το Κύπελλο Αγγλίας, κατέκτησαν την WSL, το WSL Cup, φυσικά το Champions League, ενώ, έχουν να επιδείξουν και το Community Shield.

Sam Kerr with an outrageous chip to seal the FA Cup for Chelsea 🥶



