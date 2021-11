Ζορζίνιο: Μια 3η θέση δικαίωσης και επιβράβευσης

Μια 3η θέση που φαντάζει... πρώτη. Ο Ζορζίνιο, τελικά, δεν πήρε μονάχα τη δική του ψήφο, αλλά αντίκρισε τον ποδοσφαιρικό κόσμο να του αναγνωρίζει όσα κατάφερε μέσα στο 2021. Οι συγκρίσεις με τους χαφ του παρελθόντος...

Ο Λιονέλ Μέσι πήρε την 7η Χρυσή Μπάλα της καριέρας του, ο Ρόμπερτ Λεβαντόφσκι μπορεί με το δίκιο του να αισθάνεται κατάφωρα αδικημένος για την απώλεια του βραβείου παρά τη διάκριση για τον κορυφαίο στράικερ, ωστόσο, η 3η θέση έχει κάτι ξεχωριστό για φέτος.

Ο Ζορζίνιο δεν είναι ούτε εμπορικός, ούτε μπορεί να φαίνεται τόσο πολύ στο γήπεδο όπως συνέβαινε στο παρελθόν με χαφ όπως οι Ινιέστα, Τσάβι ή Μόντριτς. Παρ' όλα αυτά, ο ποδοσφαιρικός κόσμος έδειξε ότι του αναγνωρίζει όσα κατάφερε και τη συμβολή που είχε σε επίπεδο συλλόγων και εθνικών ομάδων για να πανηγυρίσει τρεις σπουδαίους τίτλους μέσα στο 2021.

Αρκετά μεγάλη διαφορά από τον 2ο Λεβαντόφσκι, πολύ μεγαλύτερη από τον 4ο Καρίμ Μπενζεμά. Ο Ζορζίνιο τερμάτισε με 460 πόντους στην κατάταξη της Χρυσής Μπάλας, καταλαμβάνοντας με τεράστια άνεση μια θέση στο βάθρο της τελικής τριπλέτας για το φετινό Ballon d' Or. Ο Καρίμ Μπενζεμά που ακολουθούσε έφτασε μέχρι και του 239, μην καταφέρνοντας ούτε να πλησιάσει τον Ιταλό χαφ, ενώ, ο Ρόμπερτ Λεβαντόφσκι βρέθηκε στο +120 από τον διεθνή μέσο της Τσέλσι.

Ο Ζορζίνιο αγωνίζεται σε θέση που αν κάποιος δεν κάνει μαγικά πράγματα πολύ δύσκολα θα καταφέρει να φανεί, να ξεχωρίσει και να διεκδικήσει τη Χρυσή Μπάλα.

Κι όμως το έκανε φέτος με τον δικό του τρόπο με τις μπλε φανέλες του λονδρέζικου κλαμπ και της εθνικής ομάδας της πατρίδας του. Είναι ενδεικτικό πως ο Καρίμ Μπενζεμά που διανύει σεζόν – φωτιά φέτος, δεν κατάφερε να τον απειλήσει για την 3άδα, ενώ χαμηλότερα τερμάτισαν και οι Σαλάχ και Μπαπέ που φυσικά με τα γκολ τους «φαίνονται» περισσότερο στα μάτια του ποδοσφαιρικού κόσμου.

Μέσα στο τρέχον έτος, που αποχωρεί σε περίπου έναν μήνα, ο Ζορζίνιο κατάφερε να πανηγυρίσει – από το πουθενά – το Champions League με την Τσέλσι, το ευρωπαϊκό Super Cup αλλά και φυσικά το Euro με αντίπαλο την Αγγλία στην «καρδιά» του Λονδίνου.

Και μπορεί να είχε αστοχήσει εκείνος στην διαδικασία των πέναλτι όπου κρίθηκε ο νέος Πρωταθλητής Ευρώπης, αλλά αυτό δεν αναίρεσε όλα όσα είχε προσφέρει στην «σκουάντρα ατζούρα» στο δρόμο προς την κορυφή.

Όταν είχε αναφερθεί στο θέμα της Χρυσής Μπάλας, με τον κόσμο να τον κατατάσσει ανάμεσα στα φαβορί, εκείνος είχε εμφανιστεί προσγειωμένος και ταπεινός, γνωρίζοντας πως υπήρχαν αρκετά πιο «φανταχτερά» ονόματα από το δικό του.

«Θα με ψηφίσω γιατί αν δεν το κάνω εγώ, ποιος άλλος θα το κάνει;» είχε πει μεταξύ σοβαρού και αστείο και αποδείχθηκε πέρα για πέρα λανθασμένη εκτίμηση. Και αυτή τη στιγμή, αυτή η ταπεινότητα και η ... μερική επίγνωση της πραγματικότητας, δεδομένα θα τον κάνει να εκτιμήσει τρομερά το αποτέλεσμα του Ballon d' Or και την παρουσία του στην 3η θέση, με διαφορά που καθιστά ξεκάθαρο πως άξιζε αυτή την κατάταξη και δεν έδωσε ιδιαίτερη «μάχη».

Ο Ενγκολό Καντέ παραμένει ένας από τους πιο σημαντικούς ποδοσφαιριστές της Τσέλσι για το χώρο του κέντρου, ήταν καταλυτικός στην πορεία μέχρι και την κατάκτηση του Champions League για φέτος, ωστόσο, οι τραυματισμοί του έχουν στερήσει συμμετοχές, στιγμές και λάμψη τη φετινή σεζόν.

Παρ' όλα αυτά, το πιο χαμογελαστό παιδί στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο κι ένας από τους πιο ντροπαλούς ποδοσφαιριστές στο άθλημα, βρέθηκε στην 5η θέση της Χρυσής Μπάλας. Κι αυτό, μαζί με τον 3ο Ζορζίνιο, αποτέλεσε σημείο αναφοράς και ιστορίας...

Ο Ιταλός ήταν και στην καλύτερη 11άδα του Champions League και του Euro για φέτος, αναδείχθηκε κορυφαίος από την UEFA, ενώ, κατέγραψε τη δεύτερη καλύτερη επίδοση από ποδοσφαιριστή της Τσέλσι, μετά τον τερματισμό στην 2η θέση από τον Φρανκ Λάμπαρντ, πίσω στο 2005!

Είναι η πρώτη φορά έπειτα από 9 χρόνια που δυο μέσοι βρίσκονται στην κορυφαία 5άδα και η αμέσως προηγούμενη αντίστοιχη περίπτωση, περιλαμβάνει ονόματα που κάνουν ακόμα πιο σπουδαίο το κατόρθωμα των χαφ της Τσέλσι.

Ήταν ο 3ος Τσάβι και ο 4ος Ινιέστα πίσω στο 2012, όταν είχαν συμπεριληφθεί στους πρώτους 5 του Ballon d' Or και τώρα οι «μπλε» πήραν τη σκυτάλη από τους θρύλους της Μπαρτσελόνα, με τον έναν εξ αυτών φυσικά να βρίσκεται πλέον στο «τιμόνι» της ομάδας της Καταλονίας.

N’Golo Kante: 5th in the Ballon d’Or



Jorginho: 3rd in the Ballon d’Or



Chelsea: 2021 Club of the Year



What a run for Chelsea 💙 pic.twitter.com/EhXMKM1rGW