Τα συγχαρητήρια του Λεβαντόφσκι στον Μέσι για την κατάκτηση της Χρυσής Μπάλας

Ευγενής άμιλλα από τον Ρόμπερτ Λεβαντόφσκι, ο οποίος έσπευσε να συγχαρεί τον Λιονέλ Μέσι για την κατάκτηση της Χρυσής Μπάλας.

Ο Λιονέλ Μέσι ήταν ο μεγάλος νικητής στην ψηφοφορία για τον καλύτερο ποδοσφαιριστή του 2021 και το τέλος της βραδιάς τον βρήκε... αγκαλιά με την 7η Χρυσή Μπάλα της καριέρας του.

Σε δηλώσεις του μετά την απονομή, ο Αργεντινός εκθείασε τον Ρόμπερτ Λεβαντόφσκι και ο Πολωνός έσπευσε να ανταποδώσει, στέλνοντας τα συγχαρητήριά του για την κατάκτηση του βραβείου μέσω ανάρτησης στα social media.

«Συγχαρητήρια στον Λιονέλ Μέσι και στην Αλεξία Πουτέγιας για την κατάκτηση της Χρυσής Μπάλας. Συγχαρητήρια επίσης σε όλους τους υποψήφιους ποδοσφαιριστές. Κέρδισα το βραβείο για τον καλύτερο επιθετικό της σεζόν, αλλά κανένας παίκτης δεν μπορεί να κερδίσει ένα ατομικό βραβείο χωρίς μια δυνατή ομάδα και πιστούς οπαδούς. Σας ευχαριστώ για τη στήριξη».

Congratulations Leo Messi and @alexiaputellas winners of the #BallonDor2021, congratulations also to all nominated players!👏 I won Striker of the Year Award and no Player can win an individual award without strongest team and loyal fans behind him. Thank you for your support🤜🤛 pic.twitter.com/I6j4BtluYS