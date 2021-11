Ταξίδεψαν 31 ώρες για να δουν την Τότεναμ, το ματς αναβλήθηκε και ο Κέιν… έδωσε την λύση

Ζευγάρι από τις ΗΠΑ ταξίδεψε στην Αγγλία για να δει το Μπέρνλι - Τότεναμ, αλλά το ματς δεν έγινε ποτέ.

Ενα ζευγάρι από το Ντάλας των ΗΠΑ αποφάσισε να κάνει ένα ταξίδι 31 ωρών, μόνο και μόνο για να δει την αγαπημένη του ομάδα, την Τότεναμ, κόντρα στην Μπέρνλι.

Μόνο που το ματς… αναβλήθηκε εξαιτίας της σφοδρής χιονόπτωσης, με το ζευγάρι να παίρνει όσκαρ ατυχίας.

Οι Κεν και Μπράντι Σάξτον ήταν απογοητευμένοι από την εξέλιξη που πήρε το ταξίδι τους, ένα ταξίδι που κράτησε πάνω από μία ημέρα.

Από το προηγούμενο βράδυ, όταν και έφτασαν στην Αγγλία, το χιόνι έπεφτε έντονο και φοβήθηκαν πως μπορεί να στοιχίσει το παιχνίδι η κακοκαιρία. Οι φόβοι τους επαληθεύτηκαν μία ώρα πριν την σέντρα και αφού γνωστοποίησαν την περιπέτειά τους, έγιναν viral.

Dallas to London to Burnley (almost there) 31 hours - no sleep - fueled by coffee, cheese crackers and more coffee. Frigid temps and snow predicted for match day. The things we do when you love your club @SpursOfficial #coys #thfc #snowmatch pic.twitter.com/4784qLL4hy

Ωστόσο, είχε ευχάριστο τέλος η ιστορία. Τα ποσταρίσματά τους έφτασαν στα αυτιά του Χάρι Κέιν, ο οποίος προσκάλεσε το ζευγάρι στο επόμενο εντός έδρας ματς της Τότεναμ, αναλαμβάνοντας όλα τα έξοδα.

«Μόλις μου έστειλαν το tweet και είμαι στενοχωρημένος για σας. Για την αφοσίωσή σας και για να επανορθώσω για την αναβολή του αγώνα, θα ήθελα να σας προσκαλέσω στο επόμενο εντός έδρας ματς της ομάδας ως φιλοξενούμενούς μου, την επόμενη φορά που θα έρθετε στο Λονδίνο» πόσταρε ο Κέιν, με την Μπράντι να ενθουσιάζεται από αυτή την εξέλιξη.

Just been sent this tweet and absolutely gutted for you! For your commitment and to make up for the match being called off I’d like to invite you to a home game as my guest when you’re next in London https://t.co/wB3c8c40HN