Κριστιάνο για Σόλσκιερ: «Τον είχα επιθετικό, τον είχα και προπονητή... Καλή τύχη φίλε μου» (pics)

Ο Κριστιάνο Ρονάλντο αποχαιρέτησε τον Όλε Γκούναρ Σόλσκιερ ως φίλο έπειτα απ' όσα έχουν περάσει μαζί στη Γιουνάιτεντ, τόσο ως συμπαίκτες, όσο και ως προπονητής – ποδοσφαιριστής.

Ο CR7 δεν κατάφερε να βοηθήσει τους «κόκκινους διαβόλους» να... σηκώσουν μανίκια με την επιστροφή τους στο πρωτάθλημα, όπως είχε δηλώσει παραμονές του αγώνα με τη Γουότφορντ.

Το βαρύ 4-1 από τους «hornets» στο Vicarage Road οδήγησε τον Σόλσκιερ στην απόλυση και ο Κριστιάνο έγινε ένας από τους πολλούς ποδοσφαιριστές της Γιουνάιτεντ που αποχαιρέτησαν τον Νορβηγό με φιλικά λόγια συμπαράστασης.

«Τον είχα επιθετικό όταν πρωτοήρθα στο Ολντ Τράφορντ, τον είχα και προπονητή όταν γύρισα στη Γιουνάιτεντ. Πάνω απ' όλα όμως, ο Όλε είναι εκπληκτικός άνθρωπος. Του εύχομαι τα καλύτερα σε ό,τι του έχει επιφυλάξει η ζωή του, γιατί το αξίζει.

Καλή τύχη φίλε μου, το αξίζεις» έγραψε ο Πορτογάλος.

He’s been my striker when I first came to Old Trafford and he’s been my coach since I came back to Man. United. But most of all, Ole is an outstanding human being. I wish him the best in whatever his life has reserved for him.



Good luck, my friend!

You deserve it! pic.twitter.com/pdm7RXr2RX