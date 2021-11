Το Λίβερπουλ... ξεχνά τον Ρόμπερτσον και αποθεώνει τον Τσιμίκα!

Οι οπαδοί της Λίβερπουλ τρελάθηκαν με την παρουσία του Κώστα Τσιμίκα και τον αποθεώνουν με τα μηνύματά τους!

Νερό στο όνομα του Κώστα Τσιμίκα πίνουν στο Λίβερπουλ, με τους οπαδούς της ομάδας να είναι εντυπωσιασμένοι από τις πρόσφατες εξαιρετικές εμφανίσεις του Έλληνα αριστερού μπακ.

Μετά το τελευταίο... masterclass μάλιστα απέναντι στην Άρσεναλ, ο κόσμος των Reds βρήκε αφορμή για να αποθεώσει εκ νέου τον 25χρονο άσο που αρχίζει πλέον να διεκδικεί με αξιώσεις τη φανέλα βασικού έναντι του Άντι Ρόμπερτσον. Πολλοί ήταν εκείνοι μάλιστα που πήραν ξεκάθαρη θέση υπέρ του Τσιμίκα στο debate της αριστερής πτέρυγας, τονίζοντας πως από εδώ και στο εξής ο Σκωτσέζος θα πρέπει να κάθεται στον πάγκο.

«Όσο κι αν αγαπώ τον Ρόμπο δεν γίνεται να μην είναι ο Τσιμίκας βασικός. Βρίσκεται σε εξαιρετική φόρμα» ανέφερε ενδεικτικά ένας φίλος των Κόκκινων στα social media, με ακόμα περισσότερους να συμμερίζονται τη γνώμη του: «Ας είναι ο Τσιμίκας από εδώ και πέρα το βασικό αριστερό μπακ», «Ο Τσιμίκας μας δίνει μια τελείως διαφορετική διάσταση αριστερά σε σχέση με τον Ρόμπερτσον, φανταστικοί και οι δυο. Το βάθος που θα ήθελα να δω και σε άλλες θέσεις. Το βάθος χάρη στο οποίο δεν έχεις εκπτώσεις στην ποιότητά σου όταν χρειάζεται να παίξει ο αναπληρωματικός».

Tsimikas gives us a completely different dimension of LB from Robertson, both absolutely brilliant. The kind of depth I’d love at a few more positions. The kind of depth where you don’t have a drop off in quality when you have to play your “backup.”