Κλοπ: «Πλέον θα παρακολουθώ τους αγώνες της Άστον Βίλα πιο προσεκτικά λόγω Τζέραρντ»

Ο Γιούργκεν Κλοπ κλήθηκε να μιλήσει για τον Στίβεν Τζέραρντ και για το γεγονός ότι θα βρεθεί στον δρόμο του ως αντίπαλος.

Ο Τζέραρντ επέλεξε να αποχωρήσει από τη Ρέιντζερς μετά από τρεισήμισι χρόνια στο τιμόνι για να αναλάβει την τεχνική ηγεσία της στην Άστον Βίλα. Ο 41χρονος Άγγλος τεχνικός, ο οποίος οδήγησε την σκωτσέζικη ομάδα στο πρώτο της πρωτάθλημα μετά από μια δεκαετία, έχει σκληρή δουλειά να κάνει στο «Βίλα Παρκ», μιας και η νέα του ομάδα βρίσκεται στην 16η θέση της βαθμολογίας στην Premier League μετά από 11 αγώνες.

Ο Γιούργκεν Κλοπ πάντως, αφού πρώτα μίλησε με τα καλύτερα λόγια τον συνάδελφο του στη συνέχεια τόνισε πως ο Τζέραρντ θα πετύχει με τη νέα του ομάδα.

«Για να είμαι ειλικρινής είμαι πραγματικά πολύ χαρούμενος. Ξέρω ότι του άρεσε η δουλειά στη Ρέιντζερς, αλλά έτσι είναι. Όταν έχεις την ευκαιρία να δουλέψεις στην Premier League, τότε πιθανότατα κάθε προπονητής στον κόσμο θα το σκεφτόταν. Με έναν σύλλογο με το μέγεθος της Άστον Βίλα, μπορώ να φανταστώ ότι θα ανυπομονεί. Είναι μια μεγάλη ευκαιρία για εκείνον και είναι μια σπουδαία κίνηση για τον σύλλογο. Σε λίγες εβδομάδες θα είμαστε αντιμέτωποι. Του έστειλα μήνυμα προφανώς και είχαμε μερικά μηνύματα. Ανυπομονώ πολύ.

Από εδώ και στο εξής θα παρακολουθώ τους αγώνες της Άστον Βίλα λίγο πιο προσεκτικά, αλλά εκτός από αυτό όταν θα τους συναντάμε προφανώς τότε είναι διαφορετικά. Αλλά είναι καλό. Για αυτά τα 95 λεπτά όλα τα συναισθήματα πρέπει να αφεθούν στην άκρη, έτσι είναι», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Γερμανός τεχνικός στην επίσημη ιστοσελίδα των «Reds».

🚨 NEW: Jürgen Klopp has welcomed Steven Gerrard’s return to the Premier League as the new Aston Villa manager as ‘great news’.



“Really happy for him, to be honest. I know he loved the job at Rangers, but it’s how it is.” #awlive [lfc] pic.twitter.com/mYL3rTAixu