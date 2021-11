Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ: Ο Ρότζερς διαψεύδει τις φήμες για τις διαπραγματεύσεις

Ο Μπρένταν Ρότζερς διέψευσε κατηγορηματικά τα δημοσιεύματα που τον «συνδέουν» με τη διαδοχή του Όλε Γκούναρ Σόλσκιερ στη τεχνική ηγεσία της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ.

Σύμφωνα με ΜΜΕ της Αγγλίας ο Μπρένταν Ρότζερς είναι το πρώτο φαβορί για τη διαδοχή του Όλε Γκούναρ Σόλσκιερ στη τεχνική ηγεσία της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ και βρέσκεται σε συζητήσει με τους Γκλέιζερς εδώ και περίπου τρεις εβδομάδες.

Ο Βρετανός τεχνικός της Λέστερ στη σημερινή (18/11) συνέντευξη Τύπου ενόψει της Σαββατιάτικης (20/11, 14:30) αναμέτρησης με τη Τσέλσι και σε ερώτηση δημοσιογράφου διέψευσε κατηγορηματικά τα σενάρια των τελευταίων ημερών λέγοντας πως «η Γιουνάιτεντ έχει έναν καλό προπονητή και εγώ είμαι αφοσιωμένος στη Λέστερ».

«Είναι ασέβεια να με ρωτάτε αν ισχύουν οι φήμες για τη Γιουνάιτεντ όταν έχουν έναν καλό προπονητή και καλό άνθρώπο που δουλεύει για την ομάδα. Δεν μπορώ να κάνω κάποιο σχόλιο για τις φήμες, καθώς δεν ισχύουν. Είμαι στη Λέστερ, είμαι περήφανος που βρίκσομαι εδώ και είμαι πλήρως αφωσιομένος στους παίκτες μου, στην ομάδα μου και στη διοίκηση», ανέφερε μεταξύ άλλων ο Μπρένταν Ρότζερς.

