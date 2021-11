Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ: Σε ανοιχτή γραμμή ο Μπρένταν Ρότζερς με τους Γκλέιζερς

Ο Μπρένταν Ρότζερς είναι ο πρώτος στόχος των Γκλέιζερς για το «αύριο» της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, όμως το «τοπίο» παραμένει... θολό.

Ο Όλε Γκούναρ Σόλσκιερ συνεχίζει μέχρι στιγμής στην τεχνική ηγεσία της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, όμως ο χρόνος του φαίνεται πως μετράει αντίστροφα. Μπορεί μέσω του Κριστιάνο Ρονάλντο και του Ραφαέλ Βαράν oι «Κόκκινοι Διάβολοι» να... σκαλίζουν την περίπτωση του Ζινεντίν Ζιντάν, όμως το μεγάλο φαβορί τη δεδομένη στιγμή φαντάζει ο Μπρένταν Ρότζερς.

Η διοίκηση της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ θεωρεί τον Βρετανό προπονητή τον πλέον ιδανικό για να αναλάβει τη τεχνική ηγεσία της ομάδας μετά το έργο που έχει παρουσιάσει σε Σέλτικ και Λέστερ.

Σύμφωνα με τα μέσα της Αγγλίας οι Γκλέιζερς βρίσκονται σε επαφές με τον Μπρένταν Ρότζερς εδώ και περίπου τρεις εβδομάδες και οι συζητήσεις βρίσκονται μέχρι και αυτή τη στιγμή σε πλήρη εξέλιξη για το αν και πότε μπορεί να φύγει από το Λέστερ και να μετακομίσει στο Μάντσεστερ.

Μέχρι νεοτέρας ο Όλε Γκούναρ Σόλσκιερ συνεχίζει στον πάγκο της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, όμως τα δεδομένα είναι αρκετά «ρευστά».

🚨 Brendan Rodgers met with the Glazers around 3 weeks ago and there are ongoing discussions about exactly when the Leicester boss will take over from Ole Gunnar Solskjaer.



(Source: @caughtoffside) pic.twitter.com/sMWWKBR77b