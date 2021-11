Ζιντάν: Ενημέρωσε την Γιουνάιτεντ ότι δεν νιώθει έτοιμος για Premier League

Ο Ζινεντίν Ζιντάν ενημέρωσε την διοίκηση της Γιουνάιτεντ ότι δεν αισθάνεται έτοιμος να αναλάβει την τεχνική ηγεσία της, σε περίπτωση που αποχωρήσει ο Όλε Γκούναρ Σόλσκιερ, καθώς δεν αισθάνεται έτοιμος για την Premier League.

Το τελευταίο διάστημα το όνομα του Γάλλου τεχνικού του έχει συνδεθεί με την Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, μετά το γεγονός ότι το μέλλον του Όλε Γκούναρ Σόλσκιερ στην τεχνική ηγεσία των «κόκκινων διαβόλων» θεωρείται αβέβαιο, αν δεν καταφέρει να ανατρέψει γρήγορα την κατάσταση και να βάλει ξανά την ομάδα του στο μονοπάτι των επιτυχιών.

Ο Ζιντάν βέβαια φαινόταν από την αρχή ότι δεν ήταν σίγουρος για να αναλάβει ένα τέτοιο πρότζεκτ όπως αυτό της ομάδας του Μάντσεστερ. Οι ιθύνοντες του συλλόγου, όμως ήλπιζαν ότι οι στενές σχέσεις του Γάλλου προπονητή με τους Κριστιάνο Ρονάλντο και Ραφαέλ Βαράν θα μπορούσαν να του αλλάξουν γνώμη και στο τέλος να πει το πολυπόθητο «ναι».

Μάταια όμως, καθώς σύμφωνα με τον ρεπόρτερ της Bild, Κρίστιαν Φαλκ, ο Ζιντάν έχει ήδη ενημερώσει την διοίκηση της Γιουνάιτεντ ότι δεν αισθάνεται έτοιμος να κάτσει στον πάγκο της ομάδας σε περίπτωση που ο Σόλσκιερ αποχωρήσει, αλλά θέλει να περιμένει μέχρι το καλοκαίρι για να αποφασίσει σχετικά με το μέλλον του.

